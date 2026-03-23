冯应谦 - 改衫的心得 | 花样男教授

到上海兴业太古汇，我每次都会去Element逛逛，Element是一间云集世界不同设计师品牌的店舖。这次刚好看到日本设计师寺田典夫的品牌Yoke，而且还有折扣，就忍不住买了一条超阔的浅蓝色牛仔裤。



问题是，现在流行的designer牛仔裤都长到拖地。在香港逛街，回家后裤脚全是黑色的。为了实际考虑，我就决定去深圳找我的御用裁缝帮忙改裤。



回想20多年前，因为上电视镜头前想穿得合身好看，常常去改衫，一心要求尺寸最贴合体形。久而久之，我也从「改衫」中学到不少诀窍，后来开始自己设计衣服。今天重点不是去哪里shopping，而是想分享一些改衫小心得。



首先，改衫第一步一定要将衣服先洗净，千万别拿着一件脏兮兮的衣服去给裁缝。其实还有个很实际的原因，比如刚买回来的牛仔裤一定要先洗，因为通常都会有一点缩水，洗过再拿去修改，尺寸才更准确。如果要更精确，也可先烫直衣服才攞去裁缝。



第二，我会跟裁缝说「留一手」，例如改细腰围，裁缝不会直接剪掉多余的布，而是把多出的半寸或一寸布料折进去，藏在腰后的缝线里。万一过了半年腰围变粗，还可以还原甚至再加大一点。



给新手一点建议，不要自己在家量裤长或量腰围，然后交给裁缝修改。各地用的度量单位未必一样，例如我们讲的一尺，和国内的市尺其实是不一样的。最稳妥还是自己带衣服去，让裁缝直接用针把修改位置pin好，这样出来的效果一定合心意。



冯应谦