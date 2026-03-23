Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦 - 改衫的心得 | 花样男教授

花样男教授
花样男教授
冯应谦
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　到上海兴业太古汇，我每次都会去Element逛逛，Element是一间云集世界不同设计师品牌的店舖。这次刚好看到日本设计师寺田典夫的品牌Yoke，而且还有折扣，就忍不住买了一条超阔的浅蓝色牛仔裤。

　　问题是，现在流行的designer牛仔裤都长到拖地。在香港逛街，回家后裤脚全是黑色的。为了实际考虑，我就决定去深圳找我的御用裁缝帮忙改裤。

　　回想20多年前，因为上电视镜头前想穿得合身好看，常常去改衫，一心要求尺寸最贴合体形。久而久之，我也从「改衫」中学到不少诀窍，后来开始自己设计衣服。今天重点不是去哪里shopping，而是想分享一些改衫小心得。

　　首先，改衫第一步一定要将衣服先洗净，千万别拿着一件脏兮兮的衣服去给裁缝。其实还有个很实际的原因，比如刚买回来的牛仔裤一定要先洗，因为通常都会有一点缩水，洗过再拿去修改，尺寸才更准确。如果要更精确，也可先烫直衣服才攞去裁缝。

　　第二，我会跟裁缝说「留一手」，例如改细腰围，裁缝不会直接剪掉多余的布，而是把多出的半寸或一寸布料折进去，藏在腰后的缝线里。万一过了半年腰围变粗，还可以还原甚至再加大一点。

　　给新手一点建议，不要自己在家量裤长或量腰围，然后交给裁缝修改。各地用的度量单位未必一样，例如我们讲的一尺，和国内的市尺其实是不一样的。最稳妥还是自己带衣服去，让裁缝直接用针把修改位置pin好，这样出来的效果一定合心意。

冯应谦

最Hit
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
14小時前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
20小時前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
18小時前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
15小時前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
16小時前
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
11小時前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
8小時前
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
12小時前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
更多文章
冯应谦 - 出差手记：我的手部护理 | 花样男教授
　　上海、北京出差一个星期，手部都干裂了。临上机之前，我特意去修甲，修甲后还要涂润甲油（cuticle oil）。润甲油种类非常多，像山茶油、乳木果油、荷荷巴籽油等等。涂完后指甲又恢复了光泽，也能预防干燥。指甲边的死皮也特别多，这时就需要用上专用的指甲边缘油，这类油一般比润甲油贵一点，但可以软化死皮，也有助改善倒刺问题。 　　大部分人修甲后就完事了，但我还会特别做手部护理，彻底改善手部干裂。
2026-03-14 02:00 HKT
花样男教授