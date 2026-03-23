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Titus - 可以不买，不能不懂 | 表奇立异

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Titus
5小時前
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生活 专栏
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　　独立制表的世界很广，而且每天在变；相比起注重历史及奢华的各大「老字号」，独立制表更讲求突破、创意及独特的工艺。有一个独立制表品牌，你可以不买，但绝对不能不懂。

　　在众多独立制表品牌之中，F.P.Journe的崛起简直是传奇。这个由法国制表师François-Paul Journe于1999年创立的独立品牌，从藉藉无名走到独立制表界的「天花板」，这个发展速度实在令人五体投地。再想一想，其实品牌只不过大我一年。

　　与主流瑞士品牌相比，F.P.Journe的产量极少，每年才不到1000只。就像品牌的座右铭「Invenit et Fecit」，意思是「构思并亲手制造」；品牌一直坚持所有机构与零件都由自家设计及生产，每一只都是心血。也正因如此，F.P.Journe近年的人气不断上升，在拍卖市场上常以高价成交，越来越难入手。

　　F.P.Journe以罕见的18K玫瑰金机芯著称，不仅提升稳定性与耐用性，也证明他们对细节及美学的要求是连机芯也不放过。同时，最为人知的Chronomètre à Résonance共振计时，透过双摆轮共振提升走时精准度，甚至曾经在日内瓦高级钟表大赏中荣获最佳复杂功能腕表大奖。到现时还是唯一应用共振于腕表上的品牌。

　　虽然这品牌对我来说实在是高不可攀，但如果要买的话，我一定会选择Élégante系列，尤其是女装尺寸、镶满钻石的款式。它拥有非一般的石英机芯，当手表静止30分钟后便自动进入休眠模式，节能同时延长电池寿命，重新戴上时又会自动调校时间，继续运行。一个听上去很简单的功能，原来是F.P.Journe的专利！

Titus

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