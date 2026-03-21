叶澍堃 - 中大医院 食「唐记包点」「君悦」海南鸡饭及「ÉPURE」法国烤鸡 | 叶Sir食经

年纪大机器坏，去年3月在中大医院做了髋关节手术，想不到几个月后膝盖也出现问题，举步为艰，年初九便在中大医院再做换膝手术，为我做手术的型男医生医术高明，手术个多小时便顺利完成，肿痛比预期少得多。手术后在病房食了半份吞拿鱼三文治，味道如何并不重要，只知道有得食好过冇得食！



中大医院除了医院本身的餐厅，附近也有几间食店，选择不少，从粥粉面饭、虾饺烧卖到西餐意粉烧鸡，样样齐全，太座在附近的「唐记包点」买了粟米肉粒饭、山竹牛肉、烧卖和芥菜排骨胡椒汤饭，两人晚餐食得饱饱只需一百大元，在香港经营饮食业要赚钱真不容易！



手术后两个小时便要落床做物理治疗，因为有敷冰机、SCD脚部按摩机、伤口抽真空机和电视机，当然还有护士和物理治疗师的专业护理，伤口没有血水，也没有肿痛感觉。中大医院真是世界一流。



手术后的第一晚感觉疲累，很快便呼呼入睡，在梦中跟周小姐深情相拥之际，突然听到床边仪器发出巨响，即时把周小姐推开，希望撇清关系，看到在旁陪睡的太座睡得很甜，面上没有丝毫醋意，即时放下心头大石，急call医护人员看看出了甚么问题，原来是仪器需要充电，跟我的维生指数无关！



第二天早上在医院餐厅叫了份中式早餐，88元有瘦肉粥、虾饺和咖啡，由于是健怡早餐，没有任何添加味道，浅尝即止，太座比我精明，到医院对面「唐记」买了糯米卷和烧卖，在楼下「鸳鸯奶茶」买牛角包、炒蛋和咖啡，匆匆把丰富早餐吃完后，便到楼下做1小时物理治疗，运动包括划艇和踩单车，目的是要强化腿部肌肉。



在医院住了4晚，午餐通常食医院餐厅的菜式，好像蘑菇忌廉汤、肉酱意粉、猪肉白菜水饺、马蹄冬菇肉饼饭、白灼菜心和桃胶红枣糖水，饮品大多是橙汁、柠檬水、可乐和童年时爱饮的好立克。医院餐厅食物的好处是少盐少油少味，比平时食的健康得多！晚餐想食得好一点，试过在附近酒店叫外卖，菜式包括肥牛炒河、忌廉南瓜汤和烧春鸡，想不到肥牛炒河原来是肥油炒河，用来搽面，肯定一星期不用做facial！



在医院的最后两晚有幸品尝到一些真正美食，包括谦谦为我从港岛「君悦酒店」送来的海南鸡饭，和酒神基利斯送来米芝莲一星餐厅「ÉPURE」的招牌烤三黄鸡、鸡饭、龙虾沙律和肉骨茶，此外还有瓶法国「补筋的」红酒，应该是世上最好饮的补筋药水！甜品是法式马德莲蛋糕，在医院病房可以享受如此星级美食，甜在心头的感觉真好！



叶澍堃

医院餐厅食物少盐少油少味，健康有益

唐记包点早餐

君悦酒店的海南鸡饭

医院餐厅的健怡早餐

酒店买回来的晚餐

第一天便做物理治疗

手术后学习步行

猪肉白菜水饺

医院餐厅的冬菇马蹄肉饼饭