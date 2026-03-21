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林静 - 木棉花开 | 红棉树下

红棉树下
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林静
3小時前
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生活 专栏
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　　踏入3月，各区的木棉花争相盛放，橙红与鲜红交错，美得令人驻足。若说赏花之首，必数大帽山脚下的石岗军营。

　　特意挑了平日午后前来，避开熙攘人潮。谁知今年营内的花开得早，英雄树下落红满地，仿佛铺上厚厚一层「红地毯」。花虽坠落，姿态犹存，5片肥厚花瓣依然坚挺，像一只只小巧的红酒杯。

　　往年这时，总见有心人在草地上用落花砌成心形图案，可能是情侣的告白，也是游人打卡的必备画面。今年心形不见了，却换上铁丝网上以木棉花整齐拼出的两个字母「HK」，又是另一种风景。

　　看过花漫步落山到上村，公园对面都是开业几十年的小店和茶餐厅。我最喜欢到恩记，它的菠萝凉粉冰大大杯，充满儿时回忆。

　　回程时取道通往锦上路站的小路，意外发现路旁有个盈汇坊。乍看还以为是新式屋苑，原来是露天花园，几家特色餐厅错落其中，有西餐、有咖啡店。午后阳光穿过树影，洒在露天茶座，已有几桌客人慵懒地啜饮咖啡。不禁想像，待华灯初上，灯串亮起，微风送爽，这里定必是个很chill的角落。

林静

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