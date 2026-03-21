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KellyChu - 消防处救护卧虎藏龙 中医药专才上前线 | Executive日记

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KellyChu
3小時前
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　　消防处人才济济，卧虎藏龙。消防处最新一期刊物《守护同行》，就访问咗两位救护职系同事，包括曾任注册中医师嘅救护主任黄子洛，及曾修读中药药剂学学位嘅高级救护主任王卓文。佢哋曾从事过中医药工作，但为咗把握黄金时间拯救生命，毅然决定加入救护行列，继续贯彻服务市民嘅初心。Kelly好佩服呢份热诚！

　　佢哋表示，救护工作挑战性更大。黄子洛难忘2019年粉岭公路巴士撞树意外，形容现场「血肉模糊」，但「我们要争分夺秒，作出正确决定」。王卓文亦话，救护员「不能怯懦，要尽快向前走」，更要面对生离死别。 

　　难得嘅系，佢哋亦将中医药知识应用喺工作上，例如检查药渣、教学生判断骨折同脱臼等；期望将来有更多中西医协作机会，继续贡献社会。

浏览最新一期：https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fsd_info/publications/rescuers/

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