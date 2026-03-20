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胡慧冲 - 男女老幼瞓棺材 | 笔泰冲动

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胡慧冲
4小時前
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生活 专栏
內容

　　见到呢条题，系咪觉得有点唔吉利呢？又或者会唔会涉及一啲师傅做法事呢？其实完全唔系！

　　话说泰国曼谷上星期搞咗个名为《死亡节2026》嘅展览，呢个死亡节唔似墨西哥𠮶种唱歌跳舞喺街上巡游嘅活动，而系讲紧一个同生老病死有关嘅展览，当中病与死嘅内容较多，尤其是死亡方面。严格嚟讲可以话系一个白事一条龙嘅展览，由大家入院渡过尾期日子嘅选择，至到真系离去点样做丧事，拣棺材、整花圈、解秽酒，甚至乎整一些丧礼嘅纪念品又或者风水墓地，完全有专业人士在场教路。而更加震撼嘅，就系现场有十多副不同种类的棺木，畀大家任瞓唔嬲，呢啲内容喺香港搞一定大吉利是！但泰国人百无禁忌，尤其是而家呢个网络世代，个个都要影相呃Like，于是乎眼见有好多年轻人，甚至爸爸妈妈同埋仔女一齐去瞓棺材，目的就系影张相留为纪念放上社交媒体。亦都有啲老人家走去试瞓，因为起码知道边种棺木较为舒服，又或者感觉良好，可以早啲让子女们去安排处理，的确系一早计划好就好过到时手忙脚乱！

　　呢个展览都好热闹，最有趣就系个个去试瞓棺材，绝对系Amazing Thailand！撇除唔吉利嘅角度，其实透过展览都可以领悟一些人生道理：就是活在当下珍惜一切。他朝一日你瞓咗落棺材一冚盖，盖棺定论所有事都完结！所以只要一息尚存，大家都应该好好珍惜每一天。

胡慧冲

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2026-03-13 02:00 HKT
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