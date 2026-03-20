张诺 - Roald Dahl的童真 | 任意行

著名英国儿童文学作家Roald Dahl（达尔）一生传奇，作品以幽默、讽刺、出人意料且充满想像力著称。他做过飞行员，经历过二战，写过007电影剧本，有两段婚姻、五名孩子。



大部分人认识达尔是从《查理与巧克力工厂》开始的。那座神秘的工厂，五张金奖券，还有那个走路古怪的Willy Wonka，是无数孩子的梦幻世界。后来又有《Matilda》，小女孩用眼神移动物体的画面，至今仍是经典。这几年，每当这些故事被重新搬上银幕，从Johnny Depp版到最新的《旺卡》，我还是会乖乖买票进场。明知结局，依然甘愿一次又一次走进他的异想世界。



不过，私心最爱的，始终是他那本自传《Going Solo》。



如果说童书里的达尔是个陪孩子做梦的大人，那么《Going Solo》里的他，就是个亲自闯荡世界的年轻人。书里写他年轻时远赴非洲工作的经历，草原上的狮子、住处出现的眼镜蛇，每一段都像冒险电影。然后战争来了，他成为皇家空军飞行员，驾驶战机冲上云霄。他写空战，写坠机，写生死瞬间，用的却是那种淡淡的、甚至有点幽默的口吻。好像那些惊心动魄，都只是人生必经的寻常。



读这本书，会明白Dahl的童话为甚么总有独特的质感。因为写那些故事的人，真正见过世界的光亮与阴暗。



从非洲草原到巧克力工厂，从战斗机驾驶舱，到Matilda的图书馆，达尔只此一家。



张诺