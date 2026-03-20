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梁家权 - 同一咖喱两种辣感 | 好味大过天

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梁家权
4小時前
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生活 专栏
內容

　　人在香港的话，都不想错过信兴集团的饭局，一来是看这个植根香港人生活多个范畴的品牌有甚么新产品，二来是贪吃一顿饭。

　　坦白说，饭局常有，用不上一个「贪」字，但信兴的传媒饭局早年由创办人蒙民伟搞起，至今日第二代蒙德扬和蒙倩儿主持，不管饭局设在高级会所或马场，都必然有「蒙氏咖喱」和信兴电饭煲煮出来的白饭，吃了多年，贪的不仅是咖喱香，还欣赏承传的一份人情味，当今商业世界，这种家传礼数凤毛麟角。

　　蒙氏咖喱真系咁好食？口味人人不同，难以为「好」下一个标准，但绝对「唔差」。有几次甚至不怕失礼人，把自家面和邻桌吃剩的咖喱连白饭打包回家，连带其他识食的宾客，也老实不客气，让碟内的咖喱一滴不留。多年来蒙氏咖喱独沽一味是炆薯仔牛筋腩，几年前开始，主人家体贴茹素者，另上一道咖喱新鲜蘑菇（见图）。

　　上星期的信兴饭局，在席有人觉得咖喱蘑菇比牛筋腩辣，起初我亦有同感，但看咖喱汁颜色、香气，基本上无甚分别，仔细一想，牛筋腩本身有肉味，加上薯仔的淀粉质其实是糖类，两者都能沟淡咖喱的辛辣，而新鲜蘑菇带点淡淡的涩味，反而更突出咖喱的辣，所以同一款咖喱汁配不同的食材，会分出两种风味来。众人觉得这番见解似是而非，但好像又有点道理，总之两样都好食就是了。

　　然后大家的焦点忽然讲到在场展示的小型洗碗机，仅比家用微波炉大一点，却便宜过微波炉，在座挨紧洗碗之苦的家庭主妇和主夫一致认同，把洗碗机冠名「和谐机」，事关可以减少负责洗碗的纷争，增进家庭和睦的工具。这种小型洗碗机，应付一家三、四口，绰绰有余。

梁家权

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2026-03-06 02:00 HKT
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