KellyChu - 艺术家Coco墙上留言 勉过路人活在当下 太古地产艺术月展览开幕 无价旧相等你「领养」 | Executive日记

香港不愧为艺术集中地，今年太古地产艺术月，就请到近年崭露头角嘅西班牙艺术家Coco Capitán喺太古坊举行大型展览，展期由昨日到4月26日，公众免费入场。Kelly久仰大名，估唔到可以喺香港睇到Coco嘅作品。展览除咗睇，观众仲可以带走一份独一无二嘅珍贵回忆，万勿错过！



灵感多数源于日常



展览分为3个部分，各有惊喜！全场最特别，非港岛东中心67楼嘅「Memory Adoption Bureau」莫属！入面有Coco自幼搜集嘅过万张民间相片收藏，包罗万有。观众入场前要拎本「Passport」，再喺场内慢慢拣相，并承诺会好好珍惜佢，先可以正式「领养」带返屋企！Coco话，呢啲相曾经可能放喺某个人嘅银包，代表住一份无价回忆，希望大家能将佢延续落去。Kelly都「领养」咗一只好可爱嘅天鹅！



ArtisTree嘅「Naïvy」，展出系列以青少年同航海为主题嘅作品，带领大家由另一个角度欣赏世界，提醒我哋勇于尝试，触动观众对自由同想像力嘅探索。行过太古坊嘅朋友，可能已经发现建筑多咗啲手写字，呢个就系第二部分「I Read While I Walk」。Coco透过文字，表达对世界嘅睇法，佢认为：「没有比现在更好的时刻」，希望途人行经时，可以喺百忙之中活在当下 。



Coco提到，灵感多数源于日常，例如喺地铁听到嘅对话等，发现人与人之间有好多共通嘅谂法同烦恼。佢藉文字同图像，鼓励观众喺日常之中发现美。Kelly好佩服Coco对生活嘅细腻观察，佢嘅作品充满温度，只要用心感受，艺术无处不在。



KellyChu



观众可于Memory Adoption Bureau「领养」心仪照片。