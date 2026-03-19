KellyChu - 巴黎大厦「撞样」沙田公屋 网民揭建筑理论「师出同门」 | Executive日记

原来去到法国巴黎，都一样可以「见到香港」。有去法国旅行嘅港男就喺网上发帖话，竟然发现左岸第13区嘅住宅大厦，同香港公屋「撞样」；唔少网民睇完相，都即刻谂起沙田沥源邨、禾𪨶邨等；有网民就同大家科普，原来巴黎第13区，同沙田公屋系「师出同门」，前者甚至系后者嘅「师父」𠻹！



巴黎第13区内有几座高楼密密麻麻，窗户排列整齐，中间仲有个中央广场，其中一栋大厦外墙，更有只巨大蓝色雀鸟壁画。高密度住宅配搭平台嘅布局，感觉同香港公屋好似一比一复制。点解巴黎会有咁似香港嘅社区？有识建筑嘅网民就解释，呢个唔系巧合，而系因为大家都受同一时期嘅设计风格影响。呢种风格，源于法国建筑大师柯比意（Le Corbusier）嘅「光辉城市」理论，主张用高密度、高楼层设计，加上人车分隔、平台连接，去解决城市居住问题。香港70年代发展嘅新市镇，正正就系呢套理论嘅成功实践。所以巴黎第13区同沙田公屋，可以话系师出同门，甚至第13区仲算系「师父」添。



小妹都听过好多居住巴黎嘅港人话，第13区亦系佢哋寻找家乡味道嘅地方，区内不但有好多粤菜餐厅，仲可以直接用广东话点餐！



KellyChu