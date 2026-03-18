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李居明 - 二月二剃龙头 一年好景乐悠悠 | 李居明大师会客室

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李居明
8小時前
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生活 专栏
內容

　　前些天跟一位发型师朋友闲聊，他说打算出门旅行，我马上提醒他：3月20日你居然敢不开工？在我看来，他身为发型师，全年任何时段都能随心出游，唯独这天不行，因为人人都找他剪发剃头，他的使命就是在这天帮大家讨个好彩头，令人人全年都好运。

　　这个「剃龙头」的重要习俗是源自「二月二，龙抬头」中国古文化，此日亦称「中和节」、「花朝节」。「花朝」寓意踏青劳作、万物复苏，古时每逢这天，皇帝会带着后宫亲赴田间，皇后亲手递上锄头，帝王亲自耕田，以此勉励百姓春耕播种、砥砺奋斗、开启劳作的好日子，所以被喻为全年的「播种日」。

　　「龙抬头」的由来，藏着天象智慧。这天恰逢春分，太阳直射赤道，南北半球日照时长均等，往后白昼渐长、夜晚渐短。春分那天夜晚，东方天空会升起一串特别明亮的星宿，以「角宿」为首，带领亢、氐、房、心、尾、箕六颗星，合称「东方苍龙七宿」，角宿代表龙角。先民观此天象绘出符号，慢慢演变成甲骨文里的「龙」字，中华民族是「龙的传人」是源自「龙抬头」的星宿文化。

　　「龙抬头」日不仅是剃龙头，这天还是土地的生日，原因这天是开年之后的头牙，生意人尤其重视，拜土地迎财神。后来衍生了饮食上也有呼形喝象的说法，这天吃龙须糖、龙须面，吃水饺云吞便是吃龙耳，寓意耳听八方遇贵人；吃米饭则是食龙子，寓意出人头地。

　　由于「龙抬头」是播种日，应用在当今，那天绝不是躺平日，而是开工日，古云「一步一欢喜」，这天开启任何新计划，全年都能丰收丰足。中华文化源远流长，这些古文化智慧依然能融入现代生活，值得我们传承及发扬。记得3月20日要剪发、食龙须糖及吃面作须啦！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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