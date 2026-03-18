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KellyChu - 《星岛教育》DSE摘星懒人包 3大名师 X 3大状元传授速效抢分攻略 | Executive日记

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KellyChu
8小時前
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生活 专栏
內容

　　踏入DSE开考倒数阶段，范文未熟读、操卷未见起色、作文无从下笔？与其盲目死读，不如对准捷径。《星岛教育》全新推出「DSE 2026摘星懒人包系列」，云集3大名师及3大状元，助考生极速追回落后进度。

　　中文科名师将剖析卷一大热范文与课外篇章温习要诀，传授5招提升卷二写作表现；英文科名师分享20个应试贴士，更教路善用AI辅助练习Writing及Speaking；数学科老师亦会撰文拍片，分享温习攻略。系列更邀得历届超级状元亲身加持，公开临场抢分秘技，助考生直捣核心。

　　《星岛教育》联同津贴中学议会，邀请学界老师为公民科和8个选修科撰写精读攻略，包括地理、物理、化学、生物、中史、世史、经济及企会财科。系列更涵盖身心灵健康贴士，包括健脑汤水及减压良方，并提供「开考懒人包」，整合考试注意事项、必备物品及恶劣天气安排。

　　立即紧贴《星岛教育》DSE 2026系列，破解地狱试题，告别无效操卷！

KellyChu
 

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