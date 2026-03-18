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Cally - 西沙GO PARK主办FIP国际板网球赛 今日起一连五日公众免费入场 | 商界讲呢啲

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Cally
8小時前
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　　呢排Padel（板网球）真系红到发紫，唔单止风靡全球，仲正式入埋2026名古屋亚运变做奖牌项目添。为咗推广呢项新兴运动，于今日起至本周日（3月22日），西沙GO PARK联同国际板网球联盟（FIP）主办「香港GO PARK FIP板网球铜级赛」以及首届FIP青少年锦标赛，吸引来自超过25个国家及地区、超过140名顶尖球手参赛，公众仲可以免费入场观赏呢项咁大型嘅国际赛事！准决赛及决赛将于今个星期六、日分别上演，市民可以近距离睇到顶尖球手激战。同场仲有「板网球狂热嘉年华」，有美食车、游戏摊位同埋打卡位，气氛一流。

　　想亲自落场？西沙GO PARK喺3至4月会举行「板网球狂热祭Padel Fever Festival」，有免费体验班畀新手报名，等你可以亲身感受Padel嘅魅力；仲会举办全港首个「夜光板网球派对Padel Glow in the Dark」、联乘普拉提、瑜伽等跨界体验。

　　西沙GO PARK积极推广呢项新兴运动，仲设立咗全港首个一站式板网球基地Hong Kong Padel Club（powered by GO PARK Sai Sha），呢度设有7个专业Padel场，除咗有Club Lounge同Players’ Lounge畀你打完波Chill下，仲有户外健身设施同埋最潮嘅Cold Plunge冰浴，等你可以好似职业球手咁极速回勇。

　　最正嘅系场内装咗AI智能摄影系统（CLUTCH），会自动帮你录比赛兼剪埋精华片，再加埋专业教练嘅数据分析，帮你提升球技。依家仲做紧优惠，Club Lounge一日通行证只系$50，就可以入嚟体验。月票$500可享优先预约、免费场地券、训练优惠同埋户外健身设施。年票$4,500全年尽享顶级配套，仲加送免费泊车，让每一位板网球爱好者尽享顶级体验。
 

同场设有「板网球狂热嘉年华」，气氛一流。
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