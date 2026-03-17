林静 - 粤菜善举 | 红棉树下

3月的香港，饮食界有两桩盛事，说是盛事，其实也是善举。一前一后两轮慈善晚宴活动，把身处世界各地的粤菜名厨都召唤回来了。



3月6日在镛记的茶叙，我见到了符星师傅，年届95岁的长者，站在点心前，手势利落。他做的猪油包，据说香港已几近失传。面粉、猪油、麻蓉，在他手中揉捏成一个个圆润的小包，蒸笼一开，白雾腾腾中，那包子的香气便钻进鼻腔，是半个世纪前的味道了。



符师傅身边，还站着20多位师傅，最年轻的也60开外了。他们从美国、澳洲、新加坡、日本、上海专程飞回来，不为别的，只为用自己手艺，为香港的长者筹款。江肇祺、陈伟强、许沛荣、黄隆滔……这些名字在香港饮食史上，每一个都是一个章节。如今他们齐齐整整地站在镛记的龙凤大礼堂里，像一部粤菜百科全书。



当晚夜宴，多道几近失传的菜式一一重现：金陵酒家的游龙烧猪、大三元的大鲍翅、镛记的飞天烧鹅……每一道都是一页历史。席间有老饕低声说：「这些菜，我以为这辈子再也吃不到了。」



更难得的是，26位名厨义务献艺，镛记承担全部开支，筹得80万善款。这还不止，3月26日在合和酒楼将举行另一场大晚宴，近200位海外香港名厨自费回来，联手重塑多道经典粤菜，128席早早售罄，两次活动共筹得500万。这笔钱将用于支持建造博爱医院屯门蓝地院舍里的1434个安老宿位，让老有所依。



看着年轻一辈的厨师围在符师傅身边，学着捏猪油包，那些几近失传的手艺，那些藏在油盐酱醋里的人生智慧，正从一双布满皱纹的手，传到另一双年轻的手上。



往后的日子里，老饕一族大概有福了。那些曾经只能在记忆中回味的老菜，或许会从新一代厨师的厨房里，重新飘出香气。



林静