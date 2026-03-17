KellyChu - 麦当劳益食家优惠 $100起叹4餐 | Executive日记
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中东战事令石油短缺，相信大家最近都觉呢场战争同自己息息相关，因为乜都加价，除咗麦当劳，𠵱家25元就可以食一餐！悭妹Kelly继续同大家分析悭钱大计，「老麦」多款人气套票限时回归任你拣，其中「麦麦抵食套餐」只要100元起，可以叹4款指定套餐；「著数之晨套餐」都系100元起，亦可以叹4款指定早餐；「四重滋味套餐」就136元起，叹足4款指定4道菜套餐！
𠵱家「加风四起」乜都贵，但「老麦」依然咁抵食，小妹梗系买多几套日日叹日日悭喇！不过数量有限，售完即止，大家记得去呢个网站抢购（https://mcds.hk/prepaid）！
KellyChu
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