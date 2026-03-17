曾安业 - 情绪消费时代 | 安业兴邦

近年「情绪经济」成为地方两会的热门词，亦被部分地方政府视为新的经济增长点。一般而言，它是指以满足消费者情绪需求为导向，消费重心由传统的功能价值逐步转向情绪价值，强调消费过程中的情感体验与心理满足。消费者亦因此更倾向选择具有原创性、新颖感或能带来惊喜的产品。



在情绪经济之中，潮玩盲盒经济可说是最为人熟识的一种。例如某本地零食品牌与一部港产片合作，以「抽盲盒」形式推出不同角色收藏卡，在社交媒体掀起讨论热潮，不但成功带动产品销售，甚至一度出现断货抢购的情况。这类由实体商品延伸出「收藏」与「互动」的消费场景，正好满足消费者对情感寄托、自我表达与社群归属感的需求。



除了盲盒经济，近年快速发展的宠物经济亦是情绪消费的一种体现。随着越来越多年轻家庭选择饲养宠物，宠物逐渐被视为家庭成员，人们在宠物身上的消费亦不断增加。市场亦迅速捕捉到这种情绪需求，例如有连锁咖啡店或快餐店推出宠物点心，让主人在享受个人时刻的同时，也能与宠物共享生活片刻。另外，带同宠物旅游的风潮亦逐渐兴起。这类消费行为背后，其实反映人们对情感连结与陪伴感的重视。



有研究指出，情绪消费与现代社会压力亦存在一定关系。调查显示，超过四成城市青年存在不同程度的情绪焦虑；同时，随着人口老龄化及空巢家庭比例上升，社会对情绪慰藉与心理满足的需求亦随之增加，从而催生出庞大的情绪消费市场。情绪型消费决策往往带有较强的冲动性，因此对价格的敏感度相对较低，也促使企业更积极把握情绪经济带来的机会。



对消费者而言，在物质消费日益同质化的时代，人们购买的或许不只是商品本身，而是对情感连结与心理慰藉的一种需求。然而，面对琳瑯满目的情绪消费选项，亦需要保持一定自律。笔者建议可在每月消费预算中预留一小部分作为情绪消费，并加以节制与规划，同时发掘低成本活动作为情感寄托，例如阅读、运动或散步，避免被情绪牵动而过度消费，否则可能越消费越感空虚。



曾安业