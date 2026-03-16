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李丞责 - 动荡时期 如何安然渡过？ | 李丞责博士玄学信箱

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李丞责
3小時前
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生活 专栏
內容

问：李师傅你好！之前看你介绍过「赤马红羊」易招动荡。现时中东局势不安，在这注定动荡的时期，小市民还有办法改运吗？如何才能安然渡过？

　　古人有云：「一命、二运、三风水、四积阴德、五读书、六名、七相、八敬神、九交贵人、十养生。」命与运排在首位，却偏偏是最难改变的。但细看其余八项，全都是后天可以努力的事。

　　命不好、运不佳，并非判了死刑。一个人若肯努力读书、广结善缘，虽非含金锁匙出世，但凭自身实力立足，危难时自有贵人相助，这样的人生，已算走出了一条属于自己的路；名字五行相符、面相端正的人，求职交际往往比旁人多几分机缘；懂得养生、作息有度的人，纵使命格平淡，却能健康长寿。反观某些命格极佳却挥霍无度、夜夜笙歌者，福气往往折损殆尽。由此可见，命运是底牌，但后天的每一项努力，都是加在手上的新牌。

　　同理，赤马红劫之年无法改变，但个人能否安然渡过，是看自身如何回应。

　　首先，管好自己的情绪。赤马红羊之年，火气重、脾气躁，切忌因外在纷扰而情绪大起大落。看见某国炸了另一国，义愤填膺是人之常情，但若长期被战争气氛牵着走，只会令自身磁场越趋负面、为战争能量推波助澜。

　　其次，摆好流年风水，守住自身气场。居家环境的气场平和正面，有助于心神安定，在外间动荡时尤为重要。

　　第三，多积功德、存善念。有信仰者，不妨多祈祷、念佛，将功德回向给战火中受苦的人民；无宗教信仰者，亦可多做善事，以实际行动广种善因。

　　乱世之中，我们改变不了国际局势，却可以选择如何安顿自己。命运或许有定数，但心存善念、敬畏天地、积极修身，始终是任何时代都行得通的处世之道。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

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