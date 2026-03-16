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张诺 - 游长沙吃福建菜 | 任意行

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张诺
3小時前
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生活 专栏
內容

　　北上消费，方兴未艾，有其诱因。

　　一程高铁，覆几个电邮，小睡一刻，就抵达高铁长沙南站，唯一不习惯，内地大叔一下车就抽烟，整个车站被烟熏日久，臭味笼罩。长沙朋友接我，叫车方便，半小时到市中心大商场，名副其实的大，是香港商场的好几倍。

　　先祭五脏庙，朋友知我怕辣，拣了「莆田」吃福建菜。我说香港也有莆田，她答：「这里不同的。」入座，装潢似高级西餐厅，天花高，坐得自在，不过内地式空调温度较高，感觉有点翳焗。

　　食物上桌，「福建土笋冻」，透明的小食，外表晶莹剔透，果冻裹着一条条米白色、状如菇菌丝的「笋」， 其实是海产「星虫」，入口鲜嫩脆滑，海鲜味绽放，福建人喜爱的风味小食，称之为「土笋冻」。

　　「百秒黄花鱼」，以高汤提鲜小黄花鱼快速蒸熟，肉嫩味美，但可能是冰鲜鱼，略欠鲜味，但只收48元人民币，绝无投诉。「鲜贝烚丝瓜」和数粒似小云吞的「燕皮扁肉汤」都吃得好滋味，应归功于海鲜高汤的纯味提鲜。

　　朋友说必点「福建海鲜卤面」，小份只收58元人民币，足二人份，以大筒猪骨熬成奶白浓汤煮虾、蚬、小带子、小菇和白面条，浓香味鲜，果然好吃。

　　加上甜品「桂花陈皮炖雪梨」和「鲜榨玉米汁」，两人只消费220元人民币，以侍应服务、环境和食物质素，十分满意。埋单，侍应送上每人一小盒即食海苔作伴手礼，让人觉得物有所值，宾至如归。

张诺

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