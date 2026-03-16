KellyChu - 《英文虎报》新IG平台 管弦乐家解构地道俚语 | Executive日记

星岛新闻集团旗下《英文虎报》全新IG帐号「Tiger Circle」，作为专为香港新世代打造嘅资讯平台，最近同内容创作者Katie Lo共同制作两则具代表性嘅Reels短片，为全球观众解码地道俚语以及港式英语习惯，探讨香港生活趣味细节。



Katie喺「港式英语习惯」Reels短片中，聚焦港人日常表达，例如「Confirm」及「Mark the schedule」等词汇，常常出现在中英夹杂嘅港式对话之中，引起本地观众共鸣，同时让外国读者更多了解香港文化！



Katie亦系一位世界级管弦乐演奏家与社会企业家。佢以优异成绩毕业于英国皇家音乐学院硕士，并持有香港大学一级荣誉学位，曾与包括香港管弦乐团在内嘅顶尖乐团同台演出。



2018年，Katie创办咗Aspire Harp Charity Foundation，致力于提升竖琴音乐在社区嘅影响力，至今已为各类慈善机构筹得超过港币70万元。目前，佢同时兼顾职业音乐生涯与Aspire Harp & Music嘅营运，提供专业竖琴表演及音乐教育服务。



凭借国际商业及环球管理与音乐双主修背景，Katie将古典音乐家嘅严谨自律与社会企业家嘅冲劲完美结合，可说系「未来领袖」典范。其故事亦向「Tiger Circle」嘅新世代证明：只要有动力，便能建立一个既成功又有意义嘅人生。



KellyChu



Katie致力提升竖琴音乐在社区嘅影响力。