林静 - 微醺爵士乐之夜 | 红棉树下

久藏的酒，味越醇厚；夏韶声的歌声，经时日沉淀，磁力越强。



荃湾大会堂音乐厅全场满座。老中青歌迷坐在一起，像一群赴约的老友。有人从CD年代开始听，也有人因为上一辈的推介，来见识这位「香港摇滚之父」的现场魅力。座无虚席的场面，说明了有些声音，从不被时间淘汰。



这一夜的主题是「Jazz Meets Pop」。夏韶声与意大利钢琴家Danilo Rea合作，前者以歌叙事，后者被誉为「旋律的魔术师」，琴音如流云，即兴而细腻。两人去年八月在红馆已有默契，这次在较小的音乐厅合作，更像老友促膝谈心。



夏韶声打开话匣子，诉说人生故事，然后低吟浅唱。



他说，去年在红馆开个唱时，一名海外歌迷告诉他，会带太太回港入座。但世事难料，太太病逝，他未能回来。这个晚上，这位乐迷来了。夏韶声为他送上一首《She is out of my life》，



「So, I've learned that love's not possession, and I've learned that love won't wait. Now, I've learned that love needs expression, but I've learned too late.」



琴音落下，我为这位歌迷送上最真挚的祝福。



悠悠数十载流转，一直追夏韶声的歌，每一首都触动心弦。这一晚，他与Danilo Rea以爵士乐风，重新演绎多首经典金曲：



「Yesterday, all my troubles seemed so far away⋯」



「Imagine there’s no countries…」



「何时能再与你家乡中相见天未亮，我这里每晚每朝也会对你想一趟⋯⋯」



「浩瀚烟波里，我怀念，怀念往年⋯⋯」



「当初不信命运但信机会，直到今天，自信的心仍是不会变⋯⋯」



听后陶醉，微醺中回眸，一段段有他歌声伴随的人生路，在脑海里缓缓流过。



林静