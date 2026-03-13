Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飞帆 - 余仁生 春来养生超值优惠 | 企业热话

企业会客室
企业会客室
李飞帆
10分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　春天是为全年健康打好基础的关键季节，养生食品的辅助是必不可少的。余仁生于即日起至4月16日推出多款超值「滋补养生组合」优惠，全方位守护你的健康。

　　于余仁生门市或网店以6折，即$1,598购买「皇牌护肺虫草组合」——野生冬虫夏草胶囊（30粒装）及珍贵野生冬虫夏草（10条装）（组合标准价$2,670）。单买珍贵野生冬虫夏草（10条装）亦只需$598（标准价$880），助你改善呼吸系统并提升免疫力。此外，选购余仁生指定盒装野生冬虫夏草亦可低至72折优惠；多款人气指定胶囊任选2件75折；买两盒再送强筋健骨关节宝胶囊（10粒装）（价值$79）！优惠详情可留意余仁生网上公布或下载余仁生APP。

网址：shop.euyansang.com.hk

李飞帆

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
21小時前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
2小時前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
15小時前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
13小時前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
17小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
23小時前
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
影视圈
11小時前
更多文章
李飞帆 - 8度餐厅推出 蟹皇．海鲜交响曲自助晚餐 | 企业热话
　　由即日起至6月30日，8度餐厅推出「蟹皇．海鲜交响曲自助晚餐」。晚餐由鳕场蟹脚及多款冰镇海鲜揭开序幕，刺身及寿司区亦会无限提供即点即切的新鲜刺身。于主厨即席烹调区更可享用香草蒜蓉烤皇帝蟹、蟹粉扣黄金鲍鱼及蟹肉浓汤等，加上香煎鸭肝伴黑松露汁及即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉，均为你带来奢华享受。热荤区尚有芝士焗蟹肉及日式清酒带子蟹肉炖蛋等，交织成一场层次丰富、鲜味不绝的海陆飨宴。 　　除当月生日
9分鐘前
企业会客室
李飞帆 - 「神灯」限时品尝 原只猪手鲍鱼煲 | 企业热话
　　神灯海鲜酒家集团旗下经典菜酒家「神灯海鲜酒家」及全新亲民品牌「神灯会馆」于3月及4月同步推出期间限定专享套餐，并以工法繁复、寓意富贵的「原只猪手鲍鱼煲」为主打，让食客细味逾半世纪的匠心厨艺。 　　师傅严选优质原只猪手，经过长时间慢火细炖，将油脂化为丰盈的骨胶原，入口滑溜而不腻；再加入肥美鲜甜的鲍鱼一同焖煮，让鲍鱼充分吸收猪手与秘制浓汁的精华。这道充满家常温暖却尽显派场的大菜，将同时于两大
13分鐘前
企业会客室