李飞帆 - 余仁生 春来养生超值优惠 | 企业热话

春天是为全年健康打好基础的关键季节，养生食品的辅助是必不可少的。余仁生于即日起至4月16日推出多款超值「滋补养生组合」优惠，全方位守护你的健康。
于余仁生门市或网店以6折，即$1,598购买「皇牌护肺虫草组合」——野生冬虫夏草胶囊（30粒装）及珍贵野生冬虫夏草（10条装）（组合标准价$2,670）。单买珍贵野生冬虫夏草（10条装）亦只需$598（标准价$880），助你改善呼吸系统并提升免疫力。此外，选购余仁生指定盒装野生冬虫夏草亦可低至72折优惠；多款人气指定胶囊任选2件75折；买两盒再送强筋健骨关节宝胶囊（10粒装）（价值$79）！优惠详情可留意余仁生网上公布或下载余仁生APP。
网址：shop.euyansang.com.hk
李飞帆
