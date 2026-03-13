Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 - 沙奎尔．怀特个展 「九夜；奇异果实」 | 优雅以后

优雅以后
优雅以后
林靖风
21分鐘前
生活 专栏
　　艺术家沙奎尔．怀特Shaqúelle Whyte在白立方香港举办的个人展览「九夜；奇异果实」中，有一幅以歌曲《I Wanna Dance with Somebody》为灵感命名的画作《Form V︰ dance with somebody》。画面描绘身穿丧服的人们，在花束与红色射灯交织之下跳舞的场景。

　　怀特在开幕导赏中提及，那是葬礼后的筵宴：「我喜欢替作品取一些幽默的名字。我母亲从小听着Whitney Houston那一类歌手长大，所以我就以此来命名。人生中最好吃的食物，往往都是在葬礼之后：米饭炖豆、鸡肉、咖喱，一个餐盒就能盛载的东西⋯⋯我的外公是我妈妈的父亲，但他同时也是她兄弟姊妹们的父亲。在这样的情境里，究竟谁拥有最多哀悼的权利？这幅画描绘的是一种永不间断的舞蹈，直到一切瓦解。」灵魂是真实存在的，而且是永恒的。

　　亚洲社会往往避免谈及生死，死亡从来都被视为一种禁忌。然而我一直着迷于死亡，因为在这个混沌的世界中，它是唯一肯定会发生的事情。现今的人们膜拜数据与真相，却避免面对死亡的事实。不论是无神论者，还是有着信仰的人，都需要承认死亡是一种日常。

