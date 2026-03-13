KellyChu - 马会捐逾2.5亿 伙中大推广AI教学 | Executive日记

人工智能将会是本港未来发展的核心产业。为装备中小学生的AI应用技能并提升相关素养，香港赛马会透过其慈善信托基金策划及捐助逾2亿5500万港元，并与香港中文大学联合推出「赛马会人工智能教育」计划，多方面支援高小及初中的人工智能教育。



为期4年半的「赛马会人工智能教育」计划，旨在培养学生以具创意、高效及负责任的态度学习，让他们在跨学科范畴中有效地运用科技，从而更好地为未来的职场需求及社会发展作准备，预计惠及300间中小学，逾10万名学生，培训约2200名教师。当中重点内容包括：由专家与教师共创而成的人工智能教学与学习资源，涵盖AI基础及AI+跨学科（中文、英文、数学、科学、科技、艺术及人文等）学习应用，确保相关资源既具理论基础，亦能切合实际课堂需要。此外亦将透过实体及网上工作坊、考察与交流，协助教师掌握教与学资源，能于各科目善用AI辅助教学。



KellyChu