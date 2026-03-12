林静 - 高原野桃花 | 红棉树下

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静
7小時前
　　以前提起西藏，我只知道拉萨的布达拉宫和日喀则的扎什伦布寺，脑海里全是藏红色的僧袍和转经筒的影子。直到真正踏足这片土地，才发现自己错过了林芝，一个单靠名字已叫人神往的地方，藏语意思是「太阳的宝座」，人们却爱叫它「西藏江南」。

　　三月初，西藏的风还带着寒意。车子翻过米拉山口，沿着尼洋河一路向东，风景渐渐温柔起来。海拔降了，树木多了，空气也不再那么稀薄。突然，车窗外掠过一抹粉红，原来是野桃花！在一处向阳的山坡上，几株老桃树已经按捺不住，稀疏地绽放着。

　　下车走近，才真正看清高原桃花的模样。没有江南桃花的娇弱纤细，林芝的桃花枝干苍劲，花朵却意外地温柔。阳光穿透花瓣，粉白色的光晕在蓝得不像话的天空下轻轻颤动。

　　藏族老奶奶揹着竹篓走过桃树下，笑着跟我们打招呼。她说这些野桃树结的果子小小的，酸酸的，但晒成桃干后，是冬天最好的零食。

　　虽然看不到盛放时的林芝桃花，但寥寥几枝已看得人如痴如醉，见识了高原桃花的美貌。

　　回程时路过巴松措，藏语意为「绿色的水」，湖水是那种淡淡的玉石般没有杂质的绿。湖心一座小岛漂浮水中，传说竟是「空心岛」，与湖底不相连。岛上的寺庙已伫立1500多年，寺中供奉莲花生大师，石头上据说还留着格萨尔王的战马蹄印，最神奇的是那棵桃抱松，是一株桃树中生出一棵小松树的奇特现象，据考证树龄已有600多年。

林静

