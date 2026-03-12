KellyChu - 发挥创意「趁墟做老板」 1400中学生明起模拟创业 | Executive日记

由「学校起动」计划举办嘅年度「趁墟做老板」展销会，明天将于钻石山荷里活广场登场。九龙仓集团主席兼常务董事吴天海联同香港贸易发展局主席马时亨将担任启动典礼主礼嘉宾，与58间参与中学嘅师生、伙伴企业及机构代表，一同见证学生创业成果！



展销会今年有近1400名来自58间中学嘅学生参与，计划专为基层中学生而举办，让佢哋透过模拟创业，学习一手包办起草计划书、定价、制订营销策略及寻找供应商，一尝做老板滋味。



展销会明天起一连三日在荷里活广场举行，现场共设有58个摊位、售卖近250款产品。今年活动不限主题，鼓励学生发挥创意和培养商业触觉，结合特色产品和营销策略，竞逐合共13个奖项︰包括「销售三分钟挑战赛」、最佳现场演绎奖（个人）、最具娱乐性奖、最佳宣传短片奖、最佳摊位布置奖、最具团队精神奖、我最喜爱的销售员（个人）及最佳产品等。



KellyChu