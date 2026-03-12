KellyChu - 《英文虎报》打造新平台「Tiger Circle」 10秒急口令大挑战 等你投票拎奖赏 | Executive日记
星岛新闻集团旗下嘅《英文虎报》，推出社群IG帐号「Tiger Circle」，作为专为香港新世代打造嘅平台，「Tiger Circle」让大家能够主导个人故事，共建未来，并与志同道合嘅伙伴并肩前行。Tiger Circle英文急口令大挑战，最近火热进行中，参与龙虎榜投票活动，即有机会获取丰富奖赏。
Tiger Circle英文急口令大挑战，邀请明星名人、大学生、中学生三大圈子，挑战10秒极限英文急口令，包括Jackson Wang王嘉尔、Ian陈卓贤、Edan吕爵安、Marf邱彦筒等都玩得非常投入！
活动更设有投票龙虎榜，让大家票选最喜爱嘅挑战者。只要投下你嘅一票并写下原因，就有机会取得以下奖赏：
大奖：OGAWA x Line Friends按摩梳化（价值$6980），结合按摩科技与设计美学，为生活增添朝气。
二奖：日本著名插画家Hidy为Tiger Circle独家创作GURIGURI角色画作，极具收藏价值！
三奖：OGAWA龟仔按摩器（价值$399），随时随地纾缓疲劳，为都市急速嘅生活节奏留下一个「呼吸瞬间」。
投完票记得参加埋Bonus Game，即可免费获取谭仔/三哥云南米线$50现金券，让挑战更添滋味！立即扫描QR Code观看挑战赛精彩片段，选出最具「Tiger Energy」嘅挑战者喇。
