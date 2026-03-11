张诺 - 音乐奇航 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
7小時前
　　2月一个周日晚上，西湾河文娱中心剧院蜕变成一个奇异的音乐空间。台上，逾50位乐手组成的交响乐团与爵士乐队并列，灯光渐暗，在Kenneth带领下，一场名为《交响爵士乐奇航》的音乐会，以无法归类的声音，向观众呈献从未有过的音乐体验。

　　音乐会策划人兼指挥李健强（Kenneth Li），本身就是一个跨界的故事。他从古典音乐出身，却不甘被困在严谨的乐谱中，远赴英国攻读爵士乐演奏硕士，从古典到爵士，从演奏到作曲，这种双重背景让他成为香港少数能让交响乐与爵士乐「对话」的音乐家。

　　音乐会以他改编的Duke Ellington组曲揭幕，编曲绝非简单地把弦乐加进big band中，而是让交响乐团各声部与爵士节奏糅合，把木管、铜管与弦乐、敲击乐交织，低音提琴与定音鼓对话，Ellington的经典旋律在千变万化的音色中焕发新生。他一边指挥，一边与观众互动，不要正襟危坐的音乐会，而是与观众一起开派对。

　　互动在《世界一语》中推向高潮。这首由Barak Schmool创作的乐曲，融合了美国蓝调、欧洲古典与南非城镇爵士风格。Kenneth带领全场观众高声和唱，一唱一和中，剧院变成了即兴的音乐工场。那种随性之群体互动，让人想起非洲的音乐传统，也见证了爵士乐的核心精神－－人人皆可参与。

　　压轴一曲，是Kenneth自己的作品《射手座》。这首长达半小时的「协奏组曲」，堪称其集大成之作。身兼指挥与电子小提琴演奏，他更精心设计灯光，将剧院幻化为星际旅途的场景。电子效果与交响乐团的声响碰撞，观众犹如置身宇宙星云中穿梭。作品时而展现交响乐的瑰丽色彩，时而穿插现代爵士风格的即兴，观众沉浸其中，忘却时间流逝。

　　值得留意的是Kenneth的创作轨迹。他曾把香港渔村风貌写成乐章，也曾举办爵士弦乐四重奏配鸡尾酒的音乐会，以音乐「说香港故事」。这种跨界思维，在今次音乐会中表露无遗。有观众在网上留言：「从未听过这种声音」、「香港也能做出这样的音乐」，正是对他努力的最佳回响。

张诺

张诺 - 爱丽丝复兴音乐之旅 | 任意行
　　今年四月，钢琴家Alice Sara Ott载誉归来。这位在香港拥有无数知音的钢琴家，去年以John Field的全套夜曲横扫乐坛，赢得ICMA大奖、Opus Klassik奖，更被Apple Music Classical封为「2025年年度专辑」。媒体纷纷以「复兴」形容她对这位被遗忘的作曲家的贡献。如今她再次选择聚焦冰岛作曲家Jóhann Jóhannsson，将其电影配乐与原创作品改编为
2026-03-09 02:00 HKT
任意行