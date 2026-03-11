KellyChu - Comic Con 5月首登会展 Marvel星战影星有望来港 | Executive日记

会展每年约7月下旬，都会举行动漫电玩节，系本港动漫界年度盛事，深受年轻人欢迎。而另一动漫电玩界盛事Comic Con，将于5月29日至31日，一连3日喺湾仔香港会议展览中心举行，系活动首次登陆香港。会展管理公司董事总经理梅李玉霞就同Kelly透露，「香港Comic Con 2026」主办方会邀请曾出演真人版动漫电影嘅演员到场，包括Marvel（漫威）、星球大战系列的影星，预计会吸引世界各地观众，带来可观经济效益。



主办方较早前已公布来港的重量级嘉宾，包括丹麦「国宝级」影帝米基辛（Mads Mikkelsen）、曾出演《回到未来》系列中布朗博士嘅著名资深男影星Christopher Lloyd等。梅李玉霞话，能够成功争取到这个蜚声国际嘅重量级展览，最重要系主办机构对会展管理公司的专业营运能力及管理充满信心，认为会展系举办此活动嘅不二之选。至于来港的Marvel、星战系列影星具体人选，佢笑言暂时不能透露，要待主办方公布，但相信香港观众一定感兴趣。



