KellyChu - 美国大师打造大型艺术装置 新濠天地揭「Be A Dreamer」品牌新章 | Executive日记

旅行消费形态不断改变，唔少人去旅行，开始追求有精神共鸣、文化厚度同艺术感染力嘅体验。澳门新濠天地以前瞻理念，开启品牌新章－－「Be A Dreamer」，透过先锋艺术、沉浸体验与文化共鸣，重塑奢华旅行，打造创新嘅综合旅游休闲度假村。新濠天地邀请内地人气演员井柏然担任全球品牌大使、国际芭蕾舞艺术家谭元元担任品牌挚友，并携手美国艺术家丹尼尔阿尔轩（Daniel Arsham），呈现大型艺术装置《梦幻之门》，为全新品牌形象揭开序幕。



新濠天地话，品牌一直致力突破传统奢华旅行嘅边界，打造出一个集奢华、未来主义艺术与创新于一身的综合旅游休闲度假村：从已故建筑大师萨哈．哈帝打造的「摩珀斯」、以东方美学为灵感嘅「颐居」，到「一生必看的水上汇演」《水舞间》，令这里不仅是一座综合度假胜地，更是一座不断激发想像、点燃灵感的梦想引擎。



新濠博亚娱乐主席兼行政总裁何猷龙话：「『Be A Dreamer』新章启幕，标志着新濠天地发展进程中嘅又一重要里程碑。『Dream Beyond』嘅品牌主张，不仅传递了品牌愿景，更承载着新濠博亚娱乐对澳门文旅产业未来发展嘅承诺。新濠天地将持续透过创新与艺术表达，助力澳门喺全球旅游版图中展现其独特魅力，逐步将这一愿景变为可感知的现实。」



KellyChu



