林静 - 高原体检 | 红棉树下

春节后跟团往西藏，团友间出现各式各样的高山反应，幸好大多只是轻微。当地导游格桑说，到西藏走一趟，等于做一次身体检查。



拉萨海拔3600多米，空气的含氧量仅及平地六成五。3月天干物燥，初来那十天八天，总有些不自在。我只是指尖偶尔发麻，算走运了。有人头痛，有人流鼻血，再严重些的，喘不过气来，吃不下东西。



格桑说，这些反应，往往曝露了身体潜藏的毛病。头痛的，可能是颈椎有问题；指尖麻痺的，或许与内分泌有关。



团里有位男士头几天几乎足不出户，留在酒店休息。还好适应过来，可以跟上大队到布达拉宫，总算不枉此行。



说起布达拉宫，参观它本身就是一场体能测试。游客从山脚拾级而上前往红宫顶层，通常需要攀爬约300多级台阶，加上台阶陡峭，必须走几步便要停下来喘口气。



幸亏下榻的酒店贴心，房里有放加湿机，床头还有供氧装置。我们的经验是最好整夜开着，不然半夜可能会感到呼吸不顺。



格桑见我们这班港客战战兢兢，笑着安慰：「小意思，别影响心情。」他对我们信心十足，还带我们坐车上到海拔4998米的羊卓雍措山口，再走一小段，人人都成功征服了海拔五千米！



