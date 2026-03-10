李纯恩 - 提防「大公无私」 | 好好过日子

这日聊天时说起「大公无私」这句话，小朋友问我做人应不应该大公无私。我说这不是甚么应不应该的事情，而是根本不可能的事情。



「大公无私」不是甚么奉献精神，而是一个抹杀人性的要求。提出这个要求的人却又十之八九有深重的私心。这就跟所有提出革命口号的人一样，多数是为了怂恿热血者往前冲去拚命，这样才有机会让他「享受革命成果」。所谓「大公无私」也作如是观。



做人做事，可以「大公」很好，但已经「大公」了，为甚么还一定要「无私」呢？「大公无私」这句话最坏的地方，就是将公私对立，还为「公」和「私」定了性，把「公」定为好，把「私」定为坏。好像为公就好，掺杂点私心就不好了。但是人不可能无私，有私心也很正常，不是甚么坏事。反倒是要求你不可以有私心的人才真正不是好东西。人生在世，可以为公，也可以念及自身，公私并不一定对立。那些享受「大公无私」称号的人，岂不也有私心？至于一再强调做人要「大公无私」的人，往往假公济私。孙中山说「天下为公」，他的私心也很重。



做人只要公私分明就好，不用大公无私。一个提倡「大公无私」的人，出发点必有不可告人的私心。一个积极响应「大公无私」的人，不是无知，便是有所图。一个要求和赞美「大公无私」的社会，必是一个虚伪的社会。这就是人性。若是一个人口口声声说自己「大公无私」，那就要小心了，远离为妙。



李纯恩