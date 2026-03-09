KellyChu - 海外厨师回港襄助 名厨名人一呼百应撑善举 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

博爱医院举办「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」，为屯门蓝地护老院舍筹募经费，中厨界近200名师傅鼎力支持，不少远赴海外发展嘅名厨也专程回港义助，共襄善举。为打响头炮，一场名为「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」上周五假中环镛记酒家举行，20多位厨坛泰斗施展浑身解数，还原多道经典粤菜，以飨善长仁翁，当晚率先为蓝地项目筹得逾80万元善款。

　　一班星光熠熠名厨群策群力，打造两场慈善晚宴，有赖群生社慈善基金创会理事长许美德师傅，他一声号召，连早年出埠将粤菜带到世界各地的名厨也一呼百应，自费回港。中厨协会会长江肇祺师傅亦鼓励会员有力出力，投入这桩美食善事。

　　镛记酒家行政总裁甘琨礼为善不甘后人，借出场地举办「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」，同时承担这场活动所有费用，更挥笔撰写菜单，为当晚献技嘅20多位年届60至95岁老师傅制作印章，盖于菜单之上，留下纪念。他又配合怀旧主题，穿一袭长衫出场招呼宾客。同样有心的是知名设计师邓达智和资深传媒人车淑梅也穿华服出场，担任义务司仪；资深公关顾问尹美玉也协助宣传，为善最乐。

　　宴会开始前发生火警钟误鸣小插曲，但一班大厨忘我投入，不受影响，端出包括镛楼兰亭叙五福、大良精致野鸡卷、清风两袖龙穿凤、塘西风月蛤蟆鲍等经典老菜。其中礼哥向海味行家拍膊头搜罗得来嘅鳌胶皇深得小妹心，每一件有成人前臂咁长，难得一见，每啖香糯美味，极品溏心鲍亦滋味无穷。同晚见证烧味名厨郭锦文一流功架，其乳猪脆而不腻，配上潮式两面黄，味蕾大满足。

KellyChu
 

左起：尹达刚师傅、资深公关顾问尹美玉、知名设计师邓达智、股评家胡孟青和资深传媒人车淑梅。
江肇祺师傅落场煮溏心鲍鱼。
25位厨坛泰斗济济一堂，符星师傅（左十四）重现「油笠笠猪油包」。
KellyChu - 200名厨「为博爱慈善晚宴」出钱出力 前奏活动「怀旧粤菜当年情」筹逾80万 | Executive日记
　　城中盛事「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」将汇聚来自10个国家、近200名土生土长香江名厨，呈献顶级粤菜，为博爱医院屯门蓝地护老院舍筹募经费。其中25位年届60岁至95岁、来自香港及海外嘅老前辈名厨及厨坛泰斗，昨日济济一堂于中环镛记酒家出席活动发布会，并举办前奏活动－－「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」。 点心泰斗巧手复刻「猪油包」 　　「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」由镛记酒家承担活动费用，每席定价1
2026-03-07 02:00 HKT
