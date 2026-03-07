七仙羽 - 属羊有男贵人 处事忌高调 | 七仙语

2026丙午马年，属羊者今年和太岁相合，「午未六合」，所以今年会有一个新的转机，工作会有新的变动。今年特别旺男性属羊的人，会有男性贵人扶持。今年如果想得到贵人的帮助，一定要找男士的贵人，女士反而不利，还带给属羊的人很多的麻烦，以及是非、破财、障碍等。



流年吉星有太阳、岁合、扳鞍、金舆，尤利男性或男性长辈提携；凶星伴随天空、晦气，计划会落空，有晦气的事发生，晦气导致心情不开心，比较情绪化。今年的凶星造成容易有是非，易得罪人。



今年得到太阳星照耀，职场上容易获得男性贵人提拔，无论是主管、合作伙伴或客户均有正面助力。加上扳鞍星代表地位提升，有机会获得加薪或晋升。今年和太岁相合，岁合代表人际关系良好，有利于与他人合作发展事业，适合拓展新市场、创业或转向新的规划方向。特别适合从事创意、新媒体、动漫游戏等「以人为本」的行业，能提供丰富灵感。但今年要小心是非的问题，受晦气与黄幡影响，容易招惹是非。特别是处理合约和文件需特别小心，避免因急功近利而产生错误。



今年贵人运旺，容易透过朋友、合作伙伴的介绍获得额外收益。但偏财方面不宜过分进取，采取稳健的投资策略较为安全。虽然收入增加，但需防天空星带来计划落空，以及晦气星可能导致生意被截糊。



属羊者因与太岁「六合」，整体感情运势旺盛，人缘极佳。单身者桃花繁茂，有机遇结识优秀对象，甚至有闪婚机会；有伴侣者感情稳定，可考虑婚嫁。然而，因桃花太旺，须注意异性分寸，避免三角恋及婚外情。



健康方面需防闷气，注意心血管与肝火旺的问题，保持心情舒畅。另外也要注意情绪的问题，忧虑比较多，有时想问题比较负面，因为凶星的影响，产生比较多的疑虑，患得患失。



属羊的人虽然和太岁相合，而且会有一些贵人帮助，有可能产生一些比较骄傲的心态，要谨慎处理、戒骄戒躁。今年的运气比去年好一点点，但属羊的人越高调越有灾难，越见光越倒楣，越多人讨论越多人知道你的名字，越不利于你的命格，属羊的人要做第二，不要做第一名。今年要小心文件文书的往来，一些文件或合约要特别小心处理，很容易因为大意而产生麻烦，会因小失大。



七仙羽