林静 - 三月赏花 | 红棉树下

香港的花意正浓，金黄的风铃木、艳丽的簕杜鹃、紫白的玉兰，还有那随处可见的洋紫荆，让人看得心花怒放。



说起洋紫荆，或许很多人第一时间想到的是特区区徽上的图案。但你知道吗？这朵花与香港的缘分，远比1997年来得早。1965年，它已被选为「香港市花」，算来至今正好一甲子，六十年光阴荏苒，洋紫荆始终是这座城市的标志。



更奇妙的是洋紫荆的身世。约140年前，一位法国神父在港岛山上首次发现了一棵从未见过的树木，开着独特的紫红色花朵。经过专家反复查证，才确认这是大自然偶然杂交而成的新品种，由红花羊蹄甲与宫粉羊蹄甲自然交配诞生。



原来，作为杂交品种的洋紫荆，几乎无法结果，种子难以繁衍后代。这意味着，今日我们在香港各处看到的洋紫荆，极可能都是当年那棵母树的「复制品」，透过扦插、嫁接等人工繁殖方式，一代代传承下来。百多年来，它们的基因几乎没有改变过！



走在春日街头，不妨细心分辨一下洋紫荆和它的「父母」－－红花羊蹄甲与宫粉羊蹄甲。它们长得极为相似，却又各有特色。洋紫荆的花色最鲜艳，几乎从不结果。红花羊蹄甲的花色粉或淡粉红，花瓣最窄，开花后会结出长条状荚果。宫粉羊蹄甲花色粉红或淡紫，通常有一瓣带紫红色条纹，开花后也会结出长条状荚果。



林静