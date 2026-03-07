Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭纪豪 - 河内美食探索 | 无名指

谭纪豪
　　在河内内排机场往市区的路上，我翻开刚盖过章的护照，才知这已是两年来第三次来越南。很多香港人对泰国情有独钟，我却偏爱越南，喜欢她的天然风光，也对其历史人文颇感兴趣。

　　在认识越南的过程中，我发现自己对北部和中部地区的喜爱远高于南部，并怀疑是我作为广东人与古南越国人的共振，毕竟2000年前番禺曾是南越国首都，而现在越南南部地区要到17至18世纪（明末清初）才陆续纳入其版图。

　　另一令越南格外亲切之处是其饮食，河粉、米纸和鱼露等都可能有广东和福建沿海地区的影响。在河内几天我日食5餐，吃到肚满肠肥。下飞机第一时间去Pho 10 Ly Quoc Su食牛肉河粉，记挂其偏清淡的北越风情，数年没来还是印象中的美味，只是门前多了几个米芝莲贴纸，排队的人更多了。吃了一碗还未够，因为转角处是鸡肉河粉店Pho Ga Nguyet，不知甚么时候从一个舖位变成三个，大概又是车呔人效应。我点了鸡胸肉干捞河粉，好久未吃过如此鲜嫩的白肉了。

　　吃过熟悉的店，便去探索新鲜美食。在旧城区见一食店大排长龙，8成是西方人，一看竟是卖roti的，却不是印度煎饼，而是外型像墨西哥包的甜食。以前见外国人排队都不敢跟排，怕口味不同，后来有次在波兰排半小时吃到人间最美味肉桂卷，从此改观。香港人不稀罕墨西哥包，但来都来了，照排可也。西方人嗜甜，没想到这种roti甚至比菠萝包还淡，朱古力馅放得也不多，新鲜出炉特别好吃。
谭纪豪

