KellyChu - 美丽华集团「初春缤纷赏」 网店精选近50款优惠体验

Executive日记
Executive日记
KellyChu
1小時前
生活 专栏
　　美丽华集团网上商店Mira eShop推出「初春缤纷赏」提供全方位吃喝玩乐优惠。即日起至23日精选近50款中西美食及水疗体验，包括专属Mi+会员价、赠品礼遇、双倍M Points积分、「Happy Friday限时抢」每逢星期五上午11时限时抢购$88起美食、玩乐及水疗体验优惠；消费满$2000即减$100及送免费咨询及综合去痛疗程。

　　美丽华旗下餐厅及水疗中心近50款产品推出低至38折和大量「买一送一」优惠，必抢项目包括Yamm「人气自助午餐 全新主题环球滋味巡礼」、黑珍珠一钻新贵唐述「唐述黑珍珠尝味菜单」等。震撼折扣还有：51折享用米芝莲推荐食府国金轩The Mira「滋补炖汤吉品鲍龙虾晚宴」、56折享用翠亨邨「阿拉斯加蟹脚尝鲜二人套餐」和「蟹盖八头鲍鱼四人套餐」等。

　　此外，MiraSpa特别推出超值水疗礼遇，二人同行一人免费享「女士综合疗法—平衡脉轮冥想按摩」，同日更尽享水疗中心的奢华设施及泳池。

KellyChu

25位厨坛泰斗济济一堂，符星师傅（左十四）重现「油笠笠猪油包」。
KellyChu - 200名厨「为博爱慈善晚宴」出钱出力 前奏活动「怀旧粤菜当年情」筹逾80万
　　城中盛事「名厨荟萃为博爱慈善晚宴」将汇聚来自10个国家、近200名土生土长香江名厨，呈献顶级粤菜，为博爱医院屯门蓝地护老院舍筹募经费。其中25位年届60岁至95岁、来自香港及海外嘅老前辈名厨及厨坛泰斗，昨日济济一堂于中环镛记酒家出席活动发布会，并举办前奏活动－－「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」。 点心泰斗巧手复刻「猪油包」 　　「怀旧粤菜当年情慈善晚宴」由镛记酒家承担活动费用，每席定价1
1小時前
Executive日记
城大推出乳酪雪糕。
KellyChu - 城大农场惊喜 自家制乳酪雪糕好滋味
香港城市大学教学农场继推出备受欢迎嘅「城大牛奶」及「城大雪糕」后，近日再下一城，于校内为师生带来全新乳制产品－－乳酪雪糕，分别有原味及芒果两款口味。创新配方不但延续「城大雪糕」嘅经典牛奶浓香，更以崭新口感和味道带嚟无尽惊喜，令人一试难忘。 　　为推广新产品及一直秉持嘅可持续发展理念，城大连日于校园地标「明日创新」隧道举行互动体验活动，让学生、校友及教职员可一边欣赏《城大．邻里艺聚》数码影像，
2026-03-06 02:00 HKT
Executive日记