KellyChu - 美丽华集团「初春缤纷赏」 网店精选近50款优惠体验 | Executive日记

美丽华集团网上商店Mira eShop推出「初春缤纷赏」提供全方位吃喝玩乐优惠。即日起至23日精选近50款中西美食及水疗体验，包括专属Mi+会员价、赠品礼遇、双倍M Points积分、「Happy Friday限时抢」每逢星期五上午11时限时抢购$88起美食、玩乐及水疗体验优惠；消费满$2000即减$100及送免费咨询及综合去痛疗程。

美丽华旗下餐厅及水疗中心近50款产品推出低至38折和大量「买一送一」优惠，必抢项目包括Yamm「人气自助午餐 全新主题环球滋味巡礼」、黑珍珠一钻新贵唐述「唐述黑珍珠尝味菜单」等。震撼折扣还有：51折享用米芝莲推荐食府国金轩The Mira「滋补炖汤吉品鲍龙虾晚宴」、56折享用翠亨邨「阿拉斯加蟹脚尝鲜二人套餐」和「蟹盖八头鲍鱼四人套餐」等。



此外，MiraSpa特别推出超值水疗礼遇，二人同行一人免费享「女士综合疗法—平衡脉轮冥想按摩」，同日更尽享水疗中心的奢华设施及泳池。



KellyChu