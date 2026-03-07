KellyChu - 美丽华集团「初春缤纷赏」 网店精选近50款优惠体验 | Executive日记
阅讀更多
內容
美丽华集团网上商店Mira eShop推出「初春缤纷赏」提供全方位吃喝玩乐优惠。即日起至23日精选近50款中西美食及水疗体验，包括专属Mi+会员价、赠品礼遇、双倍M Points积分、「Happy Friday限时抢」每逢星期五上午11时限时抢购$88起美食、玩乐及水疗体验优惠；消费满$2000即减$100及送免费咨询及综合去痛疗程。
美丽华旗下餐厅及水疗中心近50款产品推出低至38折和大量「买一送一」优惠，必抢项目包括Yamm「人气自助午餐 全新主题环球滋味巡礼」、黑珍珠一钻新贵唐述「唐述黑珍珠尝味菜单」等。震撼折扣还有：51折享用米芝莲推荐食府国金轩The Mira「滋补炖汤吉品鲍龙虾晚宴」、56折享用翠亨邨「阿拉斯加蟹脚尝鲜二人套餐」和「蟹盖八头鲍鱼四人套餐」等。
此外，MiraSpa特别推出超值水疗礼遇，二人同行一人免费享「女士综合疗法—平衡脉轮冥想按摩」，同日更尽享水疗中心的奢华设施及泳池。
KellyChu
最Hit
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
更多文章