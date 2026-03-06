胡慧冲 - 芭堤雅洒红节 | 笔泰冲动

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲
42分鐘前
生活 专栏
　　2026年3月，芭堤雅中央海滩将会举行一场充满色彩的节日活动。Holi Festival（洒红节）今年3月13日至15日会于Central Pattaya Beach举行，活动时间为每日下午3时至晚上7时。这是一个开放式海滩活动，免费入场，任何游客或市民都可以参与。

　　Holi洒红节源自印度，是象征欢乐、友谊与新开始的节日。这活动最特别的地方，就是人们会把不同颜色的彩色粉末抛向天空，也会互相洒在朋友身上。当彩粉在阳光下飘散时，整片海滩会变成一个充满红、黄、蓝、绿等颜色的空间，配合音乐和海风，形成非常热闹的节日气氛。芭堤雅举办的这个节日吸引不少本地人与外国游客参与，整个Central Pattaya Beach都会变成一个色彩缤纷的海滩派对。

　　如果计划参加活动，可以留意几个简单准备。很多人会穿上白色衣服，因为彩色粉末落在白色衣服上会特别明显。手机最好放在防水袋或密封袋中，以免被彩粉弄脏。另外，有人会在皮肤和头发上先涂一点油或护发油，活动后会比较容易清洗。

　　在三天的活动中，最壮观的画面，往往是人群同时把彩粉抛向空中的那一刻。整个芭堤雅中央海滩会瞬间被颜色覆盖，形成一幅真正的彩虹海岸线。

胡慧冲

