查小欣 - 「江苏铭悦」淮扬双飨宴 | 查乜料

元宵佳节在主打淮扬菜的「江苏铭悦」体验两套期间限定菜单：「经典隽永」与「新韵开序」，飨宴菜单「新旧并济」，在传统火候、刀工与经典工序中，融入创意。



五款凉菜非常讨喜，顺此序吃，更能突出各自的独特风味：蓑衣玉女瓜，顶级「蓑衣刀法」，不断刀将爽脆小黄瓜切成扇型，渗满酸甜汁酱，靓，醒胃；脆皮蟹肉卷，精致一口卷配鱼子酱；虾油苏北草鸡，肉质紧实的清远走地鸡，用黄酒、鲜虾及虾油浸制入味；金陵盐水鸭，皮白肉嫩、肥而不腻，重现江南传统；燕窝玲珑番茄，清新味蕾，迎接美馔。



将于3月23日亲临炮制专场一星期的杭帮菜高手施俊师傅，当日在店率先露一手，在席前烹煮拆骨鱼脸烩花胶，用包头鱼的面珠肉，配花胶与鲟龙鱼筋，极致胶质，汤底酸辣浓稠，不但不腻且开胃。



碧绿鳕鱼狮子头，竖起两只拇指赞！皎白鲜嫩的鳕鱼肉球，鱼肉细滑不散，配碧绿甜豆泥汤汁，颜色鲜亮，啖啖鱼肉鲜味。



黑蒜裙边烧粉皮，甲鱼重胶质的裙边，用发酵黑蒜与特制红烧酱汁煨煮至裙边入味且口感软糯，半透明粉皮吸满精华，软滑，入口层次感丰富。



软兜长鱼，名列「开国第一菜」，餐厅排除万难，坚持用每日直送的新鲜活鳝鱼，取其最嫩的脊背肉，现宰现烹后两端下垂形似肚兜带子，味道咸鲜、带浓郁胡椒香气。



乾隆九丝，这道宫廷菜的材料全部切丝，极讲究刀工；香干炒芦笋，用的是芦笋苗，爽脆清新。压轴的蟹粉伴双米饭，小口白饭裹上脆米，外脆内软，浸满手拆高蟹蟹粉，甘醇浓厚，必食。



查小欣