Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 「江苏铭悦」淮扬双飨宴 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
42分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　元宵佳节在主打淮扬菜的「江苏铭悦」体验两套期间限定菜单：「经典隽永」与「新韵开序」，飨宴菜单「新旧并济」，在传统火候、刀工与经典工序中，融入创意。

　　五款凉菜非常讨喜，顺此序吃，更能突出各自的独特风味：蓑衣玉女瓜，顶级「蓑衣刀法」，不断刀将爽脆小黄瓜切成扇型，渗满酸甜汁酱，靓，醒胃；脆皮蟹肉卷，精致一口卷配鱼子酱；虾油苏北草鸡，肉质紧实的清远走地鸡，用黄酒、鲜虾及虾油浸制入味；金陵盐水鸭，皮白肉嫩、肥而不腻，重现江南传统；燕窝玲珑番茄，清新味蕾，迎接美馔。

　　将于3月23日亲临炮制专场一星期的杭帮菜高手施俊师傅，当日在店率先露一手，在席前烹煮拆骨鱼脸烩花胶，用包头鱼的面珠肉，配花胶与鲟龙鱼筋，极致胶质，汤底酸辣浓稠，不但不腻且开胃。

　　碧绿鳕鱼狮子头，竖起两只拇指赞！皎白鲜嫩的鳕鱼肉球，鱼肉细滑不散，配碧绿甜豆泥汤汁，颜色鲜亮，啖啖鱼肉鲜味。

　　黑蒜裙边烧粉皮，甲鱼重胶质的裙边，用发酵黑蒜与特制红烧酱汁煨煮至裙边入味且口感软糯，半透明粉皮吸满精华，软滑，入口层次感丰富。

　　软兜长鱼，名列「开国第一菜」，餐厅排除万难，坚持用每日直送的新鲜活鳝鱼，取其最嫩的脊背肉，现宰现烹后两端下垂形似肚兜带子，味道咸鲜、带浓郁胡椒香气。

　　乾隆九丝，这道宫廷菜的材料全部切丝，极讲究刀工；香干炒芦笋，用的是芦笋苗，爽脆清新。压轴的蟹粉伴双米饭，小口白饭裹上脆米，外脆内软，浸满手拆高蟹蟹粉，甘醇浓厚，必食。

查小欣

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
14小時前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
6小時前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
9小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小時前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
8小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
15小時前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
10小時前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
20小時前
更多文章
「心响事成」吊坠，在「爆竹」内藏小马，精致。
查小欣 - 彤福轩Vicky荣休宴 | 查乜料
　　周大福珠宝在瑰丽酒店彤福轩的传媒春茗，并非寻常午宴，面对维港180渡海景的宴会厅，陈列多款最新金饰设计，由COO黄燕琼亲自介绍，以爆竹为主题的「心响事成」手工精致，「爆竹」吊坠内藏可爱小马，逐件试戴，爱不释手。 　　欣赏过金饰系列后，便享用彤福轩主打的顺德菜，由生拆鲜鱼羮打头阵，主食XO酱炒鱼面作结，首尾呼应年年有余，尝过甜品，工作人员推出生日蛋糕，原来是为周大福珠宝公关大姐大刘淑仪Vi
2026-02-27 02:00 HKT
查乜料