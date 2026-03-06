方保侨 - 荣耀于MWC 2026技惊四座 | 方程式

在巴塞隆拿世界移动通讯大会（MWC 2026）上，荣耀（HONOR）以震撼全场的AI愿景，推出HONOR Robot Phone、人形机械人及HONOR Magic V6等划时代产品，颠覆智能设备想像。CEO李健亲临现场，宣布全面推进「ALPHA PLAN」，以Alpha Phone、Alpha Store及Alpha Lab三大支柱实践「增强人类智能」（AHI），开启人机共生的新时代愿景。



其中最受瞩目的HONOR Robot Phone，以机械人级动作控制融合AI互动，突破传统萤幕操作框架。手机搭载多模态感知技术，可即时辨识声音、追踪动态，并以4自由度稳定器及三轴马达系统驱动镜头，能随使用者移动自动转向，点头或摇头回应，甚至配合音乐节奏舞动。AI SpinShot功能支援90°至180°智能旋转，搭配2亿像素超清镜头及防手震技术，让用户轻松拍出电影级转场画面，大幅缩短智能手机与专业摄影器材间的差距，成为展场焦点。



另一亮点HONOR Magic V6再度刷新折叠手机标准，机身厚度仅8.75mm，获IP68与IP69防水防尘认证，内载业界首创25%矽含量矽碳电池，容量达6660mAh，续航力远超预期。双LTPO 2.0萤幕展开达7.95吋，峰值亮度6000nits，折痕减44%，并搭载Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，VC散热系统确保高效多工。同场亮相的荣耀首款人形机械人，进一步延伸品牌AI技术至实体应用，聚焦购物、工作及陪伴等日常场景，能透过深度学习提供个性化协助与互动体验，预示消费级机械人时代即将来临。



荣耀的划时代产品不仅展现硬件创新与软件整合的领先实力，更彰显以人为本的AI哲学，将数码智能融入真实生活，为MWC 2026注入崭新活力，引领产业迈向更智慧、更人性化的未来。



香港互动市务商会创会会长

香港资讯科技商会荣誉会长

方保侨