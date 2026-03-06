Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方保侨 - 荣耀于MWC 2026技惊四座 | 方程式

方程式
方程式
方保侨
42分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　在巴塞隆拿世界移动通讯大会（MWC 2026）上，荣耀（HONOR）以震撼全场的AI愿景，推出HONOR Robot Phone、人形机械人及HONOR Magic V6等划时代产品，颠覆智能设备想像。CEO李健亲临现场，宣布全面推进「ALPHA PLAN」，以Alpha Phone、Alpha Store及Alpha Lab三大支柱实践「增强人类智能」（AHI），开启人机共生的新时代愿景。

　　其中最受瞩目的HONOR Robot Phone，以机械人级动作控制融合AI互动，突破传统萤幕操作框架。手机搭载多模态感知技术，可即时辨识声音、追踪动态，并以4自由度稳定器及三轴马达系统驱动镜头，能随使用者移动自动转向，点头或摇头回应，甚至配合音乐节奏舞动。AI SpinShot功能支援90°至180°智能旋转，搭配2亿像素超清镜头及防手震技术，让用户轻松拍出电影级转场画面，大幅缩短智能手机与专业摄影器材间的差距，成为展场焦点。

　　另一亮点HONOR Magic V6再度刷新折叠手机标准，机身厚度仅8.75mm，获IP68与IP69防水防尘认证，内载业界首创25%矽含量矽碳电池，容量达6660mAh，续航力远超预期。双LTPO 2.0萤幕展开达7.95吋，峰值亮度6000nits，折痕减44%，并搭载Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，VC散热系统确保高效多工。同场亮相的荣耀首款人形机械人，进一步延伸品牌AI技术至实体应用，聚焦购物、工作及陪伴等日常场景，能透过深度学习提供个性化协助与互动体验，预示消费级机械人时代即将来临。

　　荣耀的划时代产品不仅展现硬件创新与软件整合的领先实力，更彰显以人为本的AI哲学，将数码智能融入真实生活，为MWC 2026注入崭新活力，引领产业迈向更智慧、更人性化的未来。

香港互动市务商会创会会长
香港资讯科技商会荣誉会长
方保侨

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
14小時前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
6小時前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
9小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小時前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
8小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
15小時前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
10小時前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
20小時前
更多文章
方保侨 - 中国能源优势重塑AI竞赛格局 | 方程式
　　今日系大年初四，祝各位头条日报读者一马当先，马到功成！ 　　当全球科技巨头争夺人工智能霸权之际，一场关乎电力供应的隐性战争正悄然展开。中国电力企业联合会最新数据显示，截至2025年底，全国再生能源发电装机容量突破18亿千瓦，占比逾六成。更具指标意义的是，2026年中国太阳能发电装机规模将首次超越煤电，而风电与太阳能合计将占全国发电装机的一半。这绝非单纯的能源转型成就，而是为即将到来的AI
2026-02-20 02:00 HKT
方程式