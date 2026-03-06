林靖风 - 冯颖琪全新专辑及音乐会《觉色》 | 优雅以后

唱作人冯颖琪在新曲《来回》中写下：「练习虚心／练习灰心／绝望是另一种亢奋／练习观摩／练习观心／寂寞是另一种察觉。」生活需要经过不同的试炼，才可以厘清哪里还有可以改善的地方。绝望有时会成为希望的载体；当经历了一段孤寂的时间以后，才可以重新出发，跃往一个全新的阶段。



冯颖琪在与谢茜嘉对谈的分享会「『非线性对话』之『来来回回听来回』」中，谈论这首历经数年的新曲制作过程：「《彳亍》成为了我一个很重要的作品。我觉得它代表了我自己，但我不想停留在那里……我追求的是蜕变和改进，所以在我的价值观里，存在着三个词语：蜕变、真实及可循环性。我不会死守一件事情，一切都要生生不息，因此蜕变对于我来说，是一个非常重要的关键词。这首歌之所以一定要被我重制到某一个阶段，是因为它代表了我永远持续改进的精神。」近年取得人生教练专业资格的冯颖琪与谢茜嘉，透过多面向的方式，陪伴在生活中来来回回的人，找出属于自己的道路。



冯颖琪将于本年5月3日在西九文化区自由空间大盒举办与专辑《觉色》同名的音乐会，现于个人网站推出4款门票及专辑限量套装《觉色大盒》。



林靖风