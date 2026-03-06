Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 - 冯颖琪全新专辑及音乐会《觉色》 | 优雅以后

优雅以后
优雅以后
林靖风
42分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　唱作人冯颖琪在新曲《来回》中写下：「练习虚心／练习灰心／绝望是另一种亢奋／练习观摩／练习观心／寂寞是另一种察觉。」生活需要经过不同的试炼，才可以厘清哪里还有可以改善的地方。绝望有时会成为希望的载体；当经历了一段孤寂的时间以后，才可以重新出发，跃往一个全新的阶段。

　　冯颖琪在与谢茜嘉对谈的分享会「『非线性对话』之『来来回回听来回』」中，谈论这首历经数年的新曲制作过程：「《彳亍》成为了我一个很重要的作品。我觉得它代表了我自己，但我不想停留在那里……我追求的是蜕变和改进，所以在我的价值观里，存在着三个词语：蜕变、真实及可循环性。我不会死守一件事情，一切都要生生不息，因此蜕变对于我来说，是一个非常重要的关键词。这首歌之所以一定要被我重制到某一个阶段，是因为它代表了我永远持续改进的精神。」近年取得人生教练专业资格的冯颖琪与谢茜嘉，透过多面向的方式，陪伴在生活中来来回回的人，找出属于自己的道路。

　　冯颖琪将于本年5月3日在西九文化区自由空间大盒举办与专辑《觉色》同名的音乐会，现于个人网站推出4款门票及专辑限量套装《觉色大盒》。

林靖风

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
14小時前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小時前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
6小時前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
9小時前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
11小時前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小時前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
8小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
15小時前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
10小時前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
20小時前
更多文章
林靖风 - 《东京的士》与《秒速5厘米》 | 优雅以后
　　直到现在，我仍然会把一些戏票和特定日期的收据留下来，为着留存某一段回忆。在某一天跟某一个人做了某一些事情，即使是微不足道的经历，也至少知道自己曾经做过。我们在世界上，其实都只是一个微不足道的存在。 　　《东京的士：回忆里程》充满着日本八、九十年代温情剧集的气氛：夸张手法的演绎、经过设计的幽默与风趣情节，交织着城市中的都会风景，讲述人与人之间的亲密并不只能用时间来衡量。司机宇佐美浩二（木村
2026-02-27 02:00 HKT
优雅以后