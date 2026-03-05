嘉洛 - 《狸想奇兵》混乱世界更需公冶长之辈易地而处 | 嘉洛的光影世界

《狸想奇兵》是彼思动画30周年第30部作品，影片以一个新颖意识互换为设定，探讨了环保主义跟同理心如何影响世界为主题。环保行动主义者美宝，发现了科学家发明了「跳跃」技术，可以将自己意识转移到一只机械海狸身上，遂利用牠身份进​​入动物王国，意图发起一次大迁徙，阻止人类世界中市长的开发湿地计划。电影透过体验其他物种「生活经验」，引发同理心并将人与动物连结起来，肯定大家作为地球上共同生活体系中的一员，将开发与保育平衡点建基于对话、体谅当中，而不是简单立法与对抗。



彼思作品向以能引起观众深刻共鸣而闻名，过去30部作品都蕴含着人生哲理和深刻情感。《狸想奇兵》开启了将意识融入机械动物身上，并与野生动物无缝互动的科技。成功以全新视角探索动物王国的等级制度，同时也将人类融入其中，让他们逐渐了解自己在自然界中的位置。有趣是动物王国的「池塘法则」、继承者制度也可以很人类特色，当个别物种为了保护自己免受人类威胁而奋起反抗，甚至「跳跃」技术反转过来，引发一场战争与生态危机，也是靠人类跟多元物种团结起来共同解决。



春秋时代孔子门生公冶长因懂鸟语，身陷牢狱之灾，最后靠鸟语脱难后，终生不侍禄，因其了解自然世界一切已超越人间物欲所求。正如《狸想奇兵》开首美宝深受祖母影响，祖母教会她珍惜自然及要有耐心，不要只为目标而拼命努力，却忘记了做事方法不是单一，多聆听其他声音、易地而处，才能找回自己内心情感所在。顿时令这场生态运动，变成一段传承爱的个人旅程。



嘉洛