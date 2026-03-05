林静 - 光与影的诗篇 | 红棉树下

日本设计向来以简约为骨、诗意为魂，平面设计师山本真帆以POSTER LIGHT，将传统美学DNA转译为当代灯饰语言，让一张纸、一束光，成为空间里静默的艺术。



POSTER LIGHT正是这一风格的延伸，以手作和纸为媒，摒弃繁复雕饰，用最纯粹的材质与光影，诠释日式美学的本质之美。其中一款经典之作，以深绿如海的纸面为底，立体黄色构件如层峦叠嶂，以纸材塑形，精准呈现「山与谷」的几何肌理。不同观赏角度下，光影随结构流转，平面与立体边界消融，每一次转身都是全新视觉体验。



这盏灯的魅力，在于昼夜双重表情。白日无灯时，立体纸结构在自然光里投下柔和阴影，如水墨留白，静静铺陈空间层次；夜幕降临，LED灯光透过和纸晕开，鲜明色彩与立体轮廓尽数绽放，光与纸对话，温润光线裹挟几何美感，将房间包裹在宁静氛围中。



它不止是照明工具，更是日式光影美学的现代诠释。半透明和纸承载温润质感，立体结构赋予平面层次，无论亮灯与否，都能以低调姿态融入生活，为空间注入诗意与温柔。山本真帆以设计，让纸、光、影自然共生，在简约中见深邃，于静谧里藏山海，让日本传统美学，在日常里绽放全新生命力。



林静