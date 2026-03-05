李飞帆 - 当「跨代共融」成为品牌主轴 — 房协的长线布局 | 企业热话

近年企业谈ESG，不再只是年度报告上的章节，而是关乎定位与未来方向的核心命题。真正的问题不在于「做了多少项目」，而是有没有一条清晰主轴，贯穿不同业务与资源投放。



香港房屋协会（房协）最近正式启动「跨代共融在房协」（InterGen@HS），表面看是一个社区计划，但若把时间线拉长，其实更像一次品牌轴线的确立。



房协近年的多个项目，包括以「综合发展模式」规划的专用安置屋邨「乐岭都汇」、乙明邨的跨代共融游乐空间、「跨代『商』连．青年创业计划」、即将于2027年开幕，以「建立跨代生活圈」为主题的商场「启点」，并非零散项目，而是围绕「跨代」这一核心概念铺排。



这种铺排，值得商界留意。



在市场环境转变、人口老化加速的大前提下，传统以单一客群划分的思维正逐渐失效。银发市场、青年经济、家庭消费，并非彼此割裂，而是存在大量交集。若能在空间设计与社区营运上创造「共场景」，便有机会同时连结多个群体，提升整体社区活力。



例如乙明邨项目，不只是增加康体设施，而是透过共创设计，让居民参与塑造空间；青年创业计划亦不止于提供商舖，而是要求把跨代理念融入商业构思。这反映一种策略思维，品牌价值不单靠宣传建立，更透过制度设计与营运模式反复体现。



更关键的是，这种做法将「社会使命」转化为「发展框架」。当跨代共融成为核心理念，未来无论是房屋发展、屋邨翻新、商场策划、租务组合，甚至物业管理服务，都可在同一叙事之下延伸，形成清晰而可辨识的品牌轮廓。



在竞争激烈、资源有限的环境里，机构若能把社会趋势转化为长线策略，而非一次性回应，往往更具持续性影响。



从这个角度看，「跨代共融在房协」不只是一个计划名称，而是一种方向宣示，尝试把人口结构变化，转化为品牌进化的契机。



下一步，这种跨代整合模式如何在新发展项目中深化，将成为市场关注焦点。「乐岭都汇」，正是一个值得拭目以待的最佳示范。