李居明 - 脱胎换骨入三月 拍枱九下行好运 | 李居明大师会客室

李居明
2小時前
　　转眼间进入三月，2026年竟然已经过了六分之一。我必须提醒大家，明日3月5日是一个今年重要的转折点。不但是传统的「惊蛰」，更正式进入辛卯月。在传统文化中，惊蛰是让你「脱胎换骨」的大日子，只要做对仪式，令你全年行好运。

　　「惊蛰」古称「启蛰」，「蛰」代表动物冬眠躲藏。汉代时为避汉景帝刘启之讳，才改名为「惊」。春雷初响，震动大地，惊醒了冬眠中的蛇虫鼠蚁，纷纷出洞，后被引申为现实中的小人与霉运。鹅颈桥底「打小人」就成了惊蛰的传统文化。

　　很多人问我，如果不方便去鹅颈桥，有没有简单的方法防小人？有一个俗信，不用择时辰，「拍枱九下」，你就可以安然度过。这个仪式能在磁场上起到威慑小人的作用。特别是今年犯太岁的马肖、鼠肖、牛肖及兔肖，以及金牛座、水瓶座及狮子座的朋友，这九下更不可少。

　　其实，「拍枱九下」是源自古代的青天大老爷在惊蛰这天会用惊堂木拍枱九下，以压住小人官非盗贼，这官场习惯后来演变成用鞋拍打枱面的民间打小人俗信！ 

　　除了「拍枱」，还要吃可「脱胎换骨」的食物，在惊蛰这天剥一些有壳的东西，譬如剥鸡蛋、剥花生、剥虾蟹、剥龙眼干或瓜子等带壳的干果等，只要有「剥壳」这个动作，都是「脱胎换骨」的好意头。古代人更讲究吃「三层肉」（五花腩或烧肉），因为有脆皮，象征红皮赤壮，鸿运当头。

　　惊蛰是脱胎换骨之日，做任何喜事都是最好的。但唯一不宜结婚，亦不宜去山区森林，以防蛇咬。

　　谨记明日惊蛰「拍枱九下」驱赶小人，提醒自己要苏醒了，不要懒惰，有计划马上去做，真正做到脱胎换骨入三月！香港长寿杂志《奇闻》创刊38周年纪念号明日出版，篇篇猛稿，全港报摊有售！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
2026-02-25 02:00 HKT
李居明大师会客室