KellyChu - 两款限定毛绒花庆恒地50周年 「Flower Market」3‧19中环海滨开店 | Executive日记

澳洲超写实艺术家Cj Hendry将她创作的沉浸式「Flower Market」体验首度带到亚洲，将为香港艺术三月一连串大型文化及艺术盛事揭开序幕，同时作为恒基兆业地产50周年主要庆祝活动之一，于本月19日至22日假中环海滨举行。每位到场访客均可免费选取一朵毛绒花，体验这次在独一无二的城市绽放。
展览展示26款奇趣的毛绒花作品，从永恒经典的玫瑰、向日葵及百合等，细腻捕捉花朵的质感与形态，延续Cj Hendry一贯的超写实艺术语言。她在今次活动加入两款专属限定作品，分别是为庆祝恒基兆业地产50周年而特别创作的「Henderson Flower」，以及象征香港精神并与集团旗舰商业地标The Henderson建筑线条互相呼应的洋紫荆「Bauhinia」。
为了传递艺术走入大众的理念，是次活动免费入场，每位访客均可免费选取一朵毛绒花，及以每枝38港元购买各款毛绒花朵作为留念，打造属于自己既真实又富有创意想像的梦幻花束。活动不止由制作方主办，恒基兆业地产冠名赞助。所有入场人士必须透过活动网站进行预先登记，并凭电子门票方可入场。预约连结：https://flowermarkethk.com
