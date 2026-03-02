李梦 - 茶中风雅 | 在岛上读书

读郑培凯教授新著《从来佳茗似佳人：中国茶道的审美境界》，宛若品茗细酌，回甘绵长。



郑教授讲述中国传统文化的系列著作每每「小中见大」，书画、戏曲、建筑及至饮食种种风物雅趣，信手拈来，涵盖广阔。他善用温润诗意的文字将中华千百年悠悠文明拆解为可亲可感的日常，下笔兼具厚度与温度，读来如闲聊漫谈，又可品咂出深远意味。



新书中，郑教授追溯饮茶之缘起，从前秦至唐再至宋明，梳理中国茶文化迁变流转，兼谈不同年代文人唱和乃至民情百态。他说茶，又不仅仅说茶，而是将其置于更广阔的历史文化背景中，访古问今间，将品茗与诗词、书画、器物之美熔于一炉，细火慢烹。



不论陆羽《茶经》的古拙，宋代点茶的意趣，抑或明清炒青技艺背后的创新与多元，茶中风雅迤逦，百谈不厌。东坡先生名句「从来佳茗似佳人」，不仅是书名的灵感之源，也是贯穿全书的审美意趣－－中国人饮茶，不但为解渴解乏，更为追求文化艺术及至精神层面的愉悦。茶，不止是饮品，更是美与哲思的承载。



对于日日忙碌的香港人来说，翻读本书，若打开一份缓解身心疲惫的良方。在茶意与文思的交融中，觅得自在与丰盈。



李梦