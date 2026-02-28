冯榕榕（Ruby） - 泰式时尚 | 榕榕细语

今个农历新年假期，榕榕与家人一起飞了一趟泰国。我一如以往，行程表上预留几个下午，专门留给「在地品牌探索」。对我来说，旅行从来不只是在百货公司扫货，而是透过本地设计、剪裁与用色，去感受一个城市的气质——那种只有在地品牌才能说出的时尚语言。



提起亚洲潮流，很多人第一时间只想到日本、韩国，从小众选物店到大品牌联乘，每次去都行李箱爆满而回。但其实泰国设计这几年已悄悄「升级」，无论休闲运动服，还是鞋履配饰，都有一种鲜明的自我态度。



今次旅程我特别想讲的，是两个来自曼谷的品牌：鞋履品牌Mamacita，以及主打运动服的Peaches Active。两者风格截然不同，但都代表着新一代泰国设计师的美学与企图心。一个以亚热带风情的饰物鞋，为日常造型加上一点「度假戏剧感」；一个则以高性价比的运动服，重新诠释亚洲女生身形与生活方式。



先说Mamacita，它是一个设计及生产都在泰国完成的鞋履品牌，专门做令人「一秒被鞋吸引」的高跟鞋与凉鞋。点进它们的Instagram，就会被满屏的蝴蝶翅膀、立体花朵、金属叶片所包围，那种用色和造型很直白地在说：「今天请让鞋子当主角。」品牌主打可替换装饰设计，同一对鞋可换上不同造型的花、蝴蝶或闪石装饰，变出截然不同的气氛，既满足女生「每天一双新鞋」的愿望，又比真正买十双鞋来得实际。



更有趣的是，Mamacita提供度身订造选项，从鞋跟高度、颜色、甚至鞋头装饰的款式，都可按个人喜好微调，因此不容易撞款，却仍维持相对亲民的价位。对于脚板宽或尺寸尴尬的女生来说，这种「半客制」服务尤其贴心。品牌亦支援国际寄送，运费合理，对香港、星马等地顾客相当友善。这次在曼谷遇上它，我因为「新年不买鞋」这个传统而忍手，但知道日后可以直接在网上落单、寄到香港，反而令这个发现变得更从容——有点像先谈了一场愉快的恋爱，再慢慢决定哪一双才是「真命天鞋」。



另一边厢，Peaches Active则是我这几年一直默默回购的泰国运动服品牌。在疫情期间，二十出头的Prao创立了此一品牌，旨在造出既时尚又实穿的运动服，让女生可以一套从瑜伽室穿到机场，再配上外套就变成第二天上班造型。品牌的核心，是将「运动服」变成真正的日常衣橱，价位相对温和，但布料有一定厚度与弹性，上身效果稳定，对于需要长时间穿着，或旅行时只想带少量衣物的人来说，非常实际。



我大约在三年前第一次买Peaches Active的套装，当时已经很惊讶它对亚洲身形的理解：肩位不会过阔、腰线略高，Legging在臀部和大腿位置都有足够包覆感，又不会勒出多余的「分割线」。这种剪裁上的细节，往往比任何「显瘦宣传语」来得真诚。品牌近年开始走向国际市场，在新加坡等地设网店，明显不止满足本地市场，而是把「泰国女生如何穿运动服」这件事，变成一种可输出到全亚洲的生活态度。



冯榕榕（Ruby）