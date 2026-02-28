林静 - 深水埗的「紧张」节奏 | 红棉树下

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静
7小時前
生活 专栏
　　新春期间到本该是车水马龙的深水埗，不少商舖仍在休假，竟有种疏落的舒适感。选这天出门，目标是汝州街的「紧张咖喱面」。

　　店内装饰是老香港情怀，格仔地砖、怀旧灯罩，靠墙更有一组相连的十二幅屏风，原来是从深水埗旧唐楼拆卸时收回来的老物件，屏风上压花的「海棠花纹」玻璃，是六、七十年代香港家居常见的经典式样。

　　原来这店是来自马来西亚，名字的由来很有趣，既代表选择不同辣度会令食客「紧张」冒汗，也取自其总店所在地吉隆坡一个分区jinjang，中文是增江，马来文音似「紧张」，店东不失风趣幽默。

　　在上世纪，增江区曾是黑帮活跃的地区，犹如香港的九龙城，进入该区的人往往既害怕又紧张。因此「紧张」两字突显对辣味的挑战，也与这段特殊的地方历史有关。

　　餐牌名字玩味十足，都是「好卵好蟹」、「好胶」这类后生仔才敢用的修辞。点了「好卵好鸡」咖喱汤面，配料堆得满满－－大件的咖喱鸡髀、流心蛋、鱼蛋，还有索满汤汁的豆卜与怡保炸腐竹。呷一口汤，椰浆香气温和，辣度只是「唔紧张」的微辣，是马来西亚增江老家的味道。面底是油面掺米粉的「掺掺」，口感复杂，挂汤力强。这间咖喱面店传承自父母一辈的古早秘方。

　　幸好在午市人龙涌现前抢先落座。埋单时回望，门外已静静排起人龙。

