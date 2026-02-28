何明新 - 记忆里的海傍警署鸭蛋街和花布街 | 猛料阿Sir讲古

八十年代在海傍Waterfront警署驻守，警署位于林士街停车场阁楼，后迁至新建成的海傍警署大楼，现已并入中区警署。有两条现已消失的街道，有一条同事（特别是女同事）很喜欢行（巡逻/行咇Beat），而另一则怕怕，特别在入黑后，甚至视之为畏途。



同事很喜欢行的「永安街」，俗称「花布街」，顾名思义是卖布的街，集中了六七十间专门售卖绫罗绸缎、呢绒和来自世界各地布疋的布行。那时成衣不像今天普遍，很多人喜欢到「花布街」买布交洋服舖或服装店度身造衫，甚至自己车（缝制衣服），在中区上班的男男女女喜欢在午饭后到花布街看布料及购买适合自己的。下午茶后，很多女士、有些阔太带同妈姐来逛和挑选合适的布料。



香港七八十年代蓬勃的纺织及制衣业带旺了布业，可惜到了八十年代中，香港经济转型，很多制衣厂搬到内地，布业也逃不过走下坡的命运。九十年代初，1988年成立的土地发展公司Land Development Corporation （土发公司）收购花布街及附近几条街作重建为「中环中心」，在推土机下，只有10多户不足一半布舖获安置到前身为「上环街市」，被列为法定古迹的「西港城」一楼继续经营。2025年尾亦因「西港城」进行大规模复修工程，所有布舖相继迁出，「花布街」买布便成绝响。



同事不喜欢行的「永胜街」，俗称「鸭蛋街」，是一条有很多蛋舖，专门卖及批发鸡蛋、鸭蛋、咸蛋和皮蛋的街道，我驻守时这里的贩商主要是鹤佬（海陆丰）人，我小时候邻居有鹤佬人，懂一些鹤佬话，所以同他们「有偈倾」，卖蛋能成行成市的主要原因是以往未填海前，海边停泊了很多渔船，渔民需要大量鸭蛋蛋白，鱼网以麻制成，打鱼后，用淡水清洗，然后挂于棚架上晒干，每隔数月，需在鱼网涂上鸭蛋白，使鱼网变得坚硬耐用。随着填海，麻质渔网被尼龙网取代，不用涂上鸭蛋白，灵活的蛋商把生意转型为批发各类食用蛋和特别的蛋产品，例如溏心松花皮蛋和双黄咸蛋等。但无可避免在处理和运送过程中，有些打破掉到路上而蛋汁流到两侧的明渠，特别在晚上引来很多老鼠和曱甴，甚至发出臭味，街道以麻石砌成，非常湿滑和难行，容易滑倒。可惜「鸭蛋街」最后命运和「花布街」一样，在中上环重新规划时，街道在1992年被清拆，成为上环新纪元广场和中远大厦。一些蛋舖迁到西区副食品批发市场，其他各散东西，昔日鸭蛋街的盛况和味道只留在回忆中。



