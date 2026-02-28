KellyChu - 欢迎预算案聚焦创新科技 应科院：对接「十五五」规划 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欢迎预算案聚焦创新科技 应科院：对接「十五五」规划

KellyChu
7小時前
　　新年度预算案聚焦人工智能、生命健康、新型工业化、绿色科技和建筑科技等领域发展。香港应用科技研究院（应科院）对此表示欢迎，将全力支持政府推动这些应科院重点研发领域的发展，并充分配合特区政府主动对接国家「十五五」规划，结合市场力量，加速科技创新与产业创新深度融合，融入国家发展大局，为香港建设国际创新科技中心作出贡献。

　　应科院董事局主席李惠光教授工程师说：「应科院今年4月将与纳米及先进材料研发院（NAMI）合并，扩大先进材料、新能源及绿色科技等科研领域，而这亦正好对接国家及香港特区政府重点发展方向。我们亦会充分发挥科研和商业化优势，积极促进科技产业链上中下游合作，加快科技成果从实验室走向市场应用，为各行各业带来更多实用解决方案。」

　　新年度预算案亦提出多项招商引资和吸引人才措施。应科院行政总裁孙耀达博士工程师指，应科院在技术研发、国际标准对接、测试验证以至科技转移等方面具备丰富经验，可为企业提供全方位技术支援，尤其是在科技专利合作方面，应科院至今已取得1200项专利，并成功把1600项技术转移给业界应用。

